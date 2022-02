Camila Cabello y su 'Cenicienta' podrían quitarle un Premio Oscar al 'Spider-Man' de Tom Holland

La ceremonia de los Oscar 2022, que por cierto cuenta con la nominación de cuatro españoles, tendrá lugar el próximo 27 de marzo y trae consigo algunas novedades que hasta ahora no se habían puesto en práctica en la gala. Una de ellas es el premio Fan Favorite (favorito de los fans), que se determinará gracias a la participación de los usuarios de Twitter, encargados de compartir un tuit con su respectivo hashtag para que se contabilice el voto.

Una vez se anunció esta nueva dinámica dentro de la ceremonia, se dio por hecho que 'Spider-Man: No Way Home' se alzaría con el premio fácilmente. Para ello hay muchos argumentos a favor, la cinta logró reunir a los villanos de diferentes sagas del arácnido, así como traer de vuelta a Andrew Garfield y Tobey Maguire en sus encarnaciones del trepamuros. Pero hay algo que podría ser aún más pegajoso que la tela de araña, y es la música pop.

Según informa Deadline, el musical 'Cenicienta' estará ahora mismo mejor posicionado que la última entrega de Spider-Man para alzarse con el nuevo galardón. La cantante Camila Cabello de vida a la protagonista en esta nueva versión del clásico cuento, estrenado en exclusiva en Prime Video, y tenerla entre el reparto supone una base de fans enorme para movilizarse en redes y apoyar el proyecto. El éxito de ésta no sólo radica en la presencia de la conocida cantante, sino que además ha tenido la baza de contar con temas escritas por algunos de los músicos más populares y exitosos de todos los tiempos como 'Somebody To Love' de Queen.

Las votaciones, que también pueden hacerse a través de la página web de los Osar 2022 en Estados Unidos, siguen abiertas hasta el 3 de marzo. Como ya te contamos, para votar hay que publicar un tuit con el título de la película en cuestión y el 'hashtag' #OscarsFanFavorite.

Además de la película favorita de los fans, los Oscar 2022 también han propuesto otro reconocimiento: el de la escena que te hizo "levantarte y vitorear". En este caso, las votaciones comienzan a partir del 24 de febrero y terminan el 3 de marzo. Desde luego es muy posible que este reconocimiento sí sea para 'Spider-Man: No Way Home', puesto que consiguió reunir a los tres arácnidos del cine en pantalla y los espectadores saltaron de emoción en varias ocasiones debido a la epicidad de la cinta. Para votar hay que publicar un tuit con el título de la película, la escena que eliges yel 'hashtag' #OscarsCheerMoment.