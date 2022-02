'Doctor Strange en el multiverso de la locura': El impresionante tráiler que confirma la llegada de los X-Men en la Super Bowl

La Tierra Media y el Universo Cinematográfico Marvel (UCM) han copado el protagonismo cinematográfico en la Super Bowl. 'Doctor Strange: En el multiverso de la locura' está consiguiendo igualar el hype que produjo la última cinta de Spider-Man con unos adelantos que inundan las redes sociales de teorías ilusinantes para los fans.

Sam Raimi vuelve al mundo súper heroico después de ser el encargado de la exitosa primera saga del trepa muros protagonizada por Tobey Maguire. Stepehn Strange comenzó a jugar con los multiversos en 'Spider-Man: No Way Home' y el concepto ya hizo su aparición en la serie 'Loki'. Ahora, el hechicero supremo de Marvel busca la ayuda de Bruja Escarlata para solucionar la apertura de las múltiples realidades, pero Strange se cruzará con su reverso tenebroso, que pudimos ver por primera vez en la serie animada de What If y a otras versiones de la realidad que amenazan con colisionar.

Cameos estelares

La voz de Patrick Stewart hace su aparición en un momento del tráiler confirmando la presencia del mítico Profesor X de la saga X-Men original para el agrado de los fans tanto de películas como de los comics. Además, América Chavez, la joven capaz de abrir portales interdimensionales y Mónica Rambeau como Photon también irrumpen en momentos puntuales del tráiler confirmando la expansión del UCM también a nivel de variedad de personajes.

Nuevo póster

El tráiler nos ofrece mucho metraje nuevo de la película, en el que vemos un poco mejor a America Chavez. También nos traslada a una especie de consejo de sabios que muchos ya están señalando como la presentación de los Illuminati, formado por las mentes más brillantes del universo, entre ellas podría estar una versión alternativa de Doctor Strange o de Iron Man, que se rumorea podría estar protagonizada por Tom Cruise, así como el Profesor X, uno de los miembros clave de la agrupación.

En uno de los trozos de cristal vemos el escudo de Capitana Carter, así que no descartemos un cameo de Hayley Atwell también. Descubriremos qué sorpresas tiene preparada el UCM en cines a partir del 6 de mayo. Benedict Wong, Rachel McAdams y Chiwetel Ejiofor completan el reparto protagonista.