'Elvis': primer tráiler de la nueva película del director de 'Moulin Rouge'

Han pasado ya casi 10 años desde 'El gran Gastby', la última obra de Baz Luhrmann que llegó a la gran pantalla. Siempre interesado en el origen de los géneros musicales de los 70 en su obra y en su particular estilo narrativo estuvo a cargo de 'The Get Down' desde 2016, compaginando con trabajos de dirección publicitaria.

Ahora el director volverá a la gran pantalla con un gran reto. Elvis Presley, una de las figuras más icónicas del siglo XX, presente en la iconografía musical hasta el día de hoy, es el protagonista de su última película y Austin Butler será el encargado de reencarnar al rey del rock. La película también cuenta con la presencia de Tom Hanks en el papel de Tom Parks, figura muy importante en la vida del cantante puesto que fue el empresario descubridor de su talento y una voz que ejercerá de narradora durante el transcurso de la película.

El guion escrito por Luhrmann, Sam Bromell y Jeremy Doner tiene por objetivo repasar toda la vida del cantante, tal y como podemos observar en el tráiler. La historia recorrerá sus orígenes como artista desde su primer contacto con la música negra en la ciudad de Memphis donde residía, hasta sus primeros conciertos de rockabilly en ferias, la relación con su representante Tom Parker (Hanks), que parece podría ser presentado como el antagonista de la historia en términos narrativos, y su llegada a la fama en todos los escenarios estadounidenses.

"La vida de Elvis Presley no podría ser un mejor lienzo para explorar la América de los años 50, 60 y 70", asegura Luhrmann, que pretende mostrar el impacto cultural del cantante para tomar el pulso a un momento transformador de la historia política y social norteamericana en la que comenzaba el Movimiento por los Derechos Civiles y las relaciones de raza.

Este será el sexto largometraje en la filmografía de Luhrmann, ganador de un BAFTA por 'Romeo + Julieta' y del Globo de Oro a Mejor Película por 'Moulin Rouge'. Completa el cast Olivia DeJonge, Richard Roxburgh y Kodi Smit-McPhee. La película llegará a las salas el próximo 1 de julio.

Coproducción con Australia

Llama la atención que la película es una coproducción entre Australia y Estados Unidos en cuya producción participan Bazmark Films, Roadshow Entertainment, Whalerock Industries, The Jackal Group y Warner Bros. Esta última compañía será también la encargada de la distribución de la cinta.

"La película explora la vida y la música de Elvis Presley (Butler) a través del prisma de su complicada relación con el coronel Tom Parker (Hanks), su enigmático manager. La historia profundiza en la compleja dinámica que existía entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos. Y en el centro de ese periplo está Priscilla Presley (Olivia DeJonge), una de las personas más importantes e influyentes en la vida de Elvis", reza la sinopsis oficial.