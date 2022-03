'Esto te va a doler': Tráiler de la serie que retrata las dificultades de un médico residente desde el humor negro

Llega a Movistar Plus+ el primer avance de 'Esto te va a doler' ('This Is Going To Hurt'). La nueva serie, producida por la BBC, adapta las memorias del médico y guionista Adam Kay. El diagnóstico apunta al humor negro, tratando las entrañas de un sistema sanitario que se mueve entre la precairedad, la burocracia y la contradicción constante.

Las ventas de 'Esto te va a doler': 'Historias disparatadas de un médico residente' superan los 2,5 millones de ejemplares, traducidas a 37 idiomas. El autor se basó en sus diarios para proporcionar una mirada irónica y desmitificadora de la vida en los hospitales.

Ambientada en una sala de partos con toda su hilaridad y altibajos que levantan el corazón, la serie ofrece una descripción brutalmente honesta de la vida como médico junior en las salas, y el costo que el trabajo puede llevarse a casa. La serie se sumerge en el frenético día a día de un médico residente del ala de obstetricia y ginecología de un hospital con semanas laborales de 97 horas y la obligación de estar disponible a todas las horas del día, todos los días.

'Esto te va a doler' ('This Is Going To Hurt') está protagonizada por Ben Whishaw ('Sin tiempo para morir', 'Un escándalo muy inglés', 'Fargo'). Completan el reparto Harriet Walter ('Belgravia', 'Succession', 'Killing Eve'), Ambika Mod ('Ciclos'), Michele Austin ('Una vacante imprevista', 'Meet the Richardsons'), Alex Jennings ('The Crown'), Rory Fleck Byrne ('Harlots: Cortesanas') y Tom Durant-Pritchard ('The Windsors').

La serie está escrita por Adam Kay y producida por Holly Pullinger, junto a Naomi de Pear, James Farrell, Jane Featherstone, Kay y Ben Whishaw. Está dirigida por Lucy Forbes ('The End Of the F***ing World') y Tom Kingsley ('Fantasmas, Stath Lets Flats').