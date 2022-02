Estrenos de la semana en Disney Plus: 'La crónica francesa' y 'Devs' llegan a la plataforma

La lista de estrenos de la semana en Disney+ está llena de imperdibles. 'Devs', una serie infravalorada que pasó desapercibida por HBO el año pasado pese a estar bajo la firma de Alex Garland, la mítica 'Glee' o el estreno en streaming de la última película de Wes Anderson, 'La crónica francesa'. Aquí puedes encontrar la lista de estrenos además de los tráilers y fechas de estreno:

Series

Devs

La primera y única temporada de la impresionante serie de Alex Garland ('Ex-Machina', 'Aniquilación') llega a la plataforma después de su estreno el año pasado en HBO. La miniserie de ocho episodios cuenta la historia de una ingeniera informática que investiga los secretos del departamento de desarrollo de su empresa, puesto que cree que es responsable de la desaparición de su novio.

Estreno: 16 de febrero

Glee

La famosa serie americana emitida en FOX entre 2009 y 2015 es uno de los primeros grandes éxitos del aclamado y prolífico productor Ryan Murphy. Ambientada en un instituto de enseñanza secundaria, un grupo de 'misfits' se convierte en la obsesión de un profesor al que se le ha encomendado encargarse del coro. Al principio no le hace mucha ilusión, pero no tarda en asumir la tarea con el objetivo de llevarlos a lo más alto cuando descubra que quizá no tienen ningún carisma, pero sí talento.

Estreno: 16 de febrero

Otras series de estreno en la plataforma

Sin identidad

Estreno: 16 de febrero

Club Houdini

Estreno: 16 de febrero

Películas

La crónica francesa

La última película de Wes Anderson, una carta de amor al mundo del periodismo, ambientada en la redacción de un periódico estadounidense en una ciudad francesa ficticia del siglo XX, cuenta tres historias interconectadas entre sí. Un bodegón de historias rocambolescas de varios formatos y con un reparto de lujo conformado por algunos habituales en la filmografía del director estadounidense: Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Owen Wilson, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Steve Park o Bill Murray.

Estreno: 16 de febrero

Los viajes de Gulliver

La comedia de aventuras de Jack Black y es una adaptación del libro de Jonathan Swift. Lemuel Gulliver es un repartidor de periódicos en Nueva York, aunque su sueño es viajar por todo el mundo y trabajar como periodista de viajes. Esta pasión le lleva al Triángulo de las Bermudas, pero, en lugar de llegar allí, acaba en la famosa isla Liliput.

Estreno: 16 de febrero

Martha Marcy May Marlene

Estreno: 18 de febrero

El fin de los días

Estreno: 18 de febrero

Un hombre inocente

Estreno: 18 de febrero