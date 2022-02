Javier Bardem casi se queda sin nominación al Oscar: Estuvo a punto de dejar 'Being the Ricardos'

Además de actuar, Javier Bardem demuestra otras habilidades en esta película, como cantar y tocar la guitarra. Hasta ahí ningún problema, los actores cuentan con formación de todo tipo que, si bien no la han adquirido durante su carrera, la añaden a través de los papeles que requieren de nuevas habilidades. Sin embargo, el problema fue el tiempo de preparación: Apenas un mes y medio.

No fue tan sólo el intérprete español el que tuvo problemas para afrontar el personaje, lo mismo le sucedió a Nicole Kidman, coprotagonista de la cinta. "¿Cómo mierda vamos a hacer esto? ¡Son unos personajes demasiado grandes, es una grandísima responsabilidad!", recuerda Javier Bardem durante una entrevista para Hollywood Reporter. Ambos decidieron pedir a los productores retrasar el proyecto.

"Justo estaba preparando el papel de La Sirenita, así que le dije que sí, que por supuesto sin problema, que también podía tocar la guitarra y ese tipo de cosas. Pero luego colgué el teléfono y me planteé, ¿pero cómo mierda voy a poder hacer esto? No sé si voy a poder", explica el actor en una entrevista en Deadline. , Esa fue la respuesta de Bardem al director Aaron Sorkin cuando le preguntó si podría cantar.

El director y guionista convenció a los protagonistas explicándoles que tenían que seguir las fechas debido a la pandemia, por lo que no debían pensarlo más, sino hacerlo. Pero Bardem tenía una difícil misión, convertirse en el artista cubano Desi Arnaz, autor de la canción Babalú, y marido de la artista Lucille Bell -conocida por la serie Te quiero Lucy.

Para su conversión en el artista cubano Bardem contó con la entrenadora de canto Fiona McDougal. Las cuatro semanas de preparación fueron intensas: "Nunca había sido cantante. La exposición es brutal. Te sientes muy vulnerable mientras cantas, especialmente si no eres un cantante profesional. Crees que estás y suenas ridículo. Sientes que lo que estás haciendo no es digno. Estas sensaciones fueron nuevas para mí, pero una vez que encontré la confianza, y más o menos el estilo, y trabajé en las habilidades para hacerlo, me encantó. Estoy muy orgulloso de eso, especialmente por el poco tiempo que tuvimos para lograrlo."

Al final el titánico esfuerzo mereció la pena claramente y el actor español estará el próximo 27 de marzo en la gala optando por una estatuilla junto a Penélope Cruz. La película que lo ha llevado a la nominación puede verse en Amazon Prime Vídeo.

Tendremos documental

Aún no se encuentra en España pero la plataforma ha producido 'Becoming Desi', un documental sobre el proceso de conversión de los actores en los personajes reales que interpretan en la película. En este se puede ver a Bardem bailando y cantando en voz alta durante el rodaje antes de cada escena. "Lo hacía incluso aunque en el rodaje de la siguiente escena no se requería que cantara o bailara. Tener el rirmo, el baile y el canto constantemente en mi cuerpo me ayudó a conectarme con el físico de Desi, su ritmo interno, y todo esto era parte de su vida diaria, y por eso se expresaba como lo hacía".