Más allá del Joker: Los cinco mejores villanos de Batman en el cine

Batman es uno de los héroes más grandes de la historia de los cómics, y también uno de los que poseen una mayor historia. Pocos superhéroes cuentan con una lista de enemigos tan extensa y variada como la del hombre murciélago, con decenas y decenas de grandes villanos. Aunque en el imaginario colectivo el villano más icónico asociado a Batman es el Joker, el justiciero se ha visto enfrentado a muchos otros malvados personajes, tanto en sus historias escritas como, por supuesto, en el cine. Con más de una decena de películas a sus espaldas, Batman también ha luchado contra muchos de sus clásicos adversarios en el medio cinematográfico. Hoy os traemos los 5 mejores villanos de Batman en el cine.

Bane (Tom Hardy)

Se enfrentó a Batman en: 'El caballero oscuro: La leyenda renace' (2012)

Para cerrar su trilogía sobre el caballero oscuro, Christopher Nolan escogió a Tom Hardy para dar vida al temible Bane, uno de los grandes enemigos de Batman en los cómics. Hardy realizó una interpretación magistral (como siempre), muy acorde al mundo que Nolan había construido, y fue capaz de quebrar tanto la mente como el cuerpo del héroe.

Joker (Jack Nicholson)

Se enfrentó a Batman en: 'Batman' (1989)

La primera gran película sobre Batman merecía un villano a la altura, y este no podía ser otro que su némesis, el Joker. Además, para darle vida se eligió nada menos que a Jack Nicholson, uno de los mejores actores de todos los tiempos. El resultado fue espectacular, con un Joker carismático y psicópata muy cercano al espíritu de las viñetas, lo que hizo que para muchos aun sea la mejor versión cinematográfica del villano.

Catwoman (Michelle Pfeiffer)

Se enfrentó a Batman en: 'Batman vuelve' (1992)

Adaptar un personaje como Catwoman siempre es un tema complicado, ya que pese a ser una villana, mantiene una relación con Batman y siempre hay una tensión sexual entre ambos. En la segunda entrega del Batman de Tim Burton y Michael Keaton, Michelle Pfeiffer interpretó a la mejor versión de este gran personaje, llena de malicia, sensualidad e inteligencia, además de demostrar ser una de las pocas personas capaces de hacer dudar al justiciero de Gotham.

Dos caras (Tommy Lee Jones)

Se enfrentó a Batman en: 'Batman Forever' (1995)

Con Joel Schumacher al mando de la dirección, las películas de Batman pasaron a ser un festín visual y abrazaron la comedia y la caricatura sin ningún reparo. Esta nueva visión no se vio solo reflejada en una renovada recreación de Gotham, sino también en los enemigos del murciélago. El mejor de ellos fue el Dos caras de Tommy Lee Jones, un actor que nunca decepciona, y que hizo un tándem tan extraño como entretenido junto al histriónico Enigma de Jim Carrey.

Joker(Heath Ledger)

Se enfrentó a Batman en: 'El caballero oscuro' (2008)

Por supuesto, en este top no podía faltar de nuevo el villano por excelencia de Batman, el príncipe payaso del crimen, el Joker. La versión de Jack Nicholson es brillante e icónica, pero Heath Ledger creó no solo al mejor personaje que ha pasado por una película de Batman, sino a uno de los más reconocidos en la historia del cine moderno. Su actuación es antológica, y aunque el film ya es grandioso cuando no aparece, cada vez que su Joker entra en escena la película se eleva hacia la cima del cine de superhéroes.