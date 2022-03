La nominación a los Oscars de Will Smith y los Lakers del showtime llegan a HBO Max

HBO continúa desmarcándose de sus competidores con una máxima: Calidad antes que cantidad. Y es que la plataforma de streaming lo deja muy claro esta semana con un estreno con dos candidaturas a los Oscar y con una nueva serie baloncestística que promete hacer las delicias de los fans de la pelota naranja.

El método Williams

Biopic sobre Richard Williams, un padre inasequible que ayudó a formar a dos de las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos, dos atletas que acabarían marcando época en el deporte del tenis. Richard tenía una visión muy clara del futuro de sus hijas, y sirviéndose de métodos arriesgados y poco convencionales, elaboró un plan que llevaría a Venus y Serena Williams de las calles de Compton, California, al olimpo del deporte, convirtiéndolas en iconos del tenis. La película, dirigida por Reinaldo Marcus Green, cuenta en su reparto principal con Will Smith, Jon Bernthal, Saniyya Sidney y Demi Singleton.

El estreno en la plataforma es una gran oportunidad para prepararse para los polémicos Oscars de este año. 'El método Williams' cuenta con hasta seis nominaciones a los premios, incluyendo Mejor Película y Mejor actor protagonista, con la nominación del incansable Will Smith en busca de la estatuilla.

Fecha de estreno: 7 de marzo

Tiempo de Victoria: La dinastía de los Lakers

La historia de cómo Los Angeles Lakers se convirtieron en el equipo de baloncesto más exitoso de la década de 1980, la época del showtime protagonizada por Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar llega a la pequeña pantalla de la mano de Adam McKay como director y productor ejecutivo y con John C. Reilly y Jason Clarke como protagonistas.

Creada por Max Borenstein y Jim Hecht, 'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers', narra la vida de los jugadores protagonistas de esta etapa de la historia del equipo basándose en el libro 'Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s' de Jeff Pearlman

Fecha de estreno: 7 de marzo

Otras series que llegan a HBO Max: