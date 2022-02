'The Boys Presents: Diabolical': Tráiler de la serie de Amazon Prime Video con los superhéores más gamberros

La violencia no era una excusa para los personajes de acción real, pero es que en su versión animada pueden ser incluso peores. El showrunner de 'The Boys', Eric Kripke, aseguró que con estos personajes "no hay reglas". En el primer tráiler de 'The Boys Presents Diabolical' podemos ver a Carnicero o Patriota, y más demacrados que nunca.

'The Boys: Diabolical' es una serie de animación spin-off de la serie 'The Boys', basada en los comics creados por Garth Ennis y Darick Robertson. La historia sigue a varios de los personajes ya presentados en la serie original con actores reales, pero esta se centra principalmente en aspectos de sus vidas que nunca antes nadie ha podido ver.

La serie estará compuesta por ocho episodios independientes, de entre 12 y 14 minutos de duración, y cada uno tendrá su propio estilo de animación. Además, la serie explora diversos géneros como el terror, el anime o el estilo de los comics originales de Garth Ennis y Derick Robertson.

El 4 de marzo es la fecha elegida para el estreno de todos los episodios de manera simultánea a través de Amazon Prime Video. Los fans podrán así soportar de mejor manera la espera de la tercera temporada de 'The Boys', que llega a la plataforma a partir del 3 de junio.