Tráiler y fecha de estreno de 'The Dropout', la nueva miniserie de Disney Plus basada en la estafa médica de Elizabeth Holmes

'The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes' llegará el próximo 20 de abril a Disney+. Amanda Seyfried dará vida a Elisabeth Holmes, la joven que hizo que Silicon Valley creyera en una persona que prometía una tecnología única en el campo del diagnóstico clínico.

La miniserie cuenta de la historia de cómo la joven fundó una empresa puntera, Theranos, que conquistó a inversores y comerciales gracias a una tecnología que prometía revolucionar el campo del análisis de sangre. La burbuja explotó en 2018 y hasta el momento ya se ha hecho un podcast y un documental sobre el escándalo.

En el reparto se encuentran Naveen Andrews como Sunny Balwani; Utkarsh Ambudkar, Kate Burton, Stephen Fry, Michel Gill, LisaGay Hamilton, William H. Macy, Elizabeth Marvel, Laurie Metcalf, Dylan Minnette, Alan Ruck, Sam Waterson y Michaela Watkins entre otros.

La serie se estrena en España el 20 de abril, pero llega a Estados Unidos el 3 de marzo a través de Hulu. La estrategia es confusa como en su día fue el caso de la que la plataforma siguió con el estreno de 'Dopesick', que al fin y al cabo funcionó a la plataforma.

Un documental para ponerse al día

HBO estrenó en 2019 'The Inventor: Out for blood in Silicon Valley', un documental de dos horas que repasa el caso de Theranos. La empresa puntera prometía toda una revolución en el mundo de análisis de sangre que prometía una máquina capaz de realizar analíticas completas con una muestra ridículamente pequeña obtenida a través de un pinchazo en el dedo.

La aventura empezó siendo una aventura multimillonaria fundada por la joven emprendedora Elisabeth Holmes y que terminó siendo una gran burbuja que terminó explotando en 2018, con cientos de millones de dólares desperdiciados. Las voces críticas tenían razón, durante una década defendieron que su objetivo era físicamente imposible, pero hasta que el proyecto no fracasó no se frenó el proyecto.