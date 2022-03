Vuelve el 'sharkploitation': Primer tráiler de Sharkula, el Drácula acuático de serie B

El cine de serie B parece ponerse de moda de nuevo y el 'sharkploitation' vuelve con fuerza. Wild Eye Releasing lanza el tráiler oficial y el póster de 'Sarkula', la historia de cómo Drácula se convierte en un ser acuático para cumplir con sus planes. El estreno de esta divertida propuesta de bajísimo presupuesto tendrá lugar en junio, aún sin fecha específica.

La cinta está escrita y dirigida por Mark Polonia, quien anteriormente dirigió otras dos películas del género como 'Sharkenstein' (2016) y 'Noah's Shark' (2021). Kyle Rappaport como Renfield y Jeff Kirkendall interpretarán a Drácula.

La maldición del Conde Drácula sigue viva en aguas infestadas de tiburones, cobrando la vida de una comunidad turística. Una búsqueda en el mar de la nueva especie da como resultado monstruos, locura y derramamiento de sangre. Este gran tiburón blanco está volviendo a aterrorizar, y cuenta con la ayuda de nuevos vampiros que intentan verlo sobrevivir.

Estas películas tomaron auge después de la mítica película de 1975, 'Tiburón', a la que siguieron tres secuelas durante los años 80. Después han llegado varias películas del género como 'Deep Blue Sea', 'Sharknado', 'The Shallows', '47 Meters Down' y 'The Meg'.