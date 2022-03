Cinco impresionantes interpretaciones femeninas que fueron ganadoras del Oscar

Una vez más como todos los años, la temporada de premios cinematográficos llega a su momento culminante con la ceremonia de los Premios Oscar. Estos premios reconocen los mejores desempeños en diferentes apartados de las mejores películas del año, y aunque a lo largo de la historia se han tomado decisiones un tanto controvertidas, al final es el galardón con el que sueña cualquier persona que se dedica al mundo del cine. Además de el Oscar a la mejor película, que siempre es el principal aliciente de esta celebración, los premios más llamativos son los dedicados a las mejores interpretaciones del año, donde se han coronado interpretaciones antológicas que ya forman parte de la historia del séptimo arte.

Natalie Portman en 'Cisne negro' (2010)

Desde su debut con apenas 13 años en 'Leon el profesional', Natalie Portman ha demostrado ser una de las actrices más talentosas de su generación, con una capacidad asombrosa para entregar estupendas interpretaciones. Pero, en 2010, Portman se superó a sí misma gracias a su actuación como Nina en el drama psicológico de Darren Aronofsky, 'Cisne negro'. Su trabajo fue unánimemente aclamado por crítica y público, convirtiéndola en la indiscutible ganadora del Oscar a mejor actriz y quedando como una de las mejores interpretaciones que se recuerdan.

Penélope Cruz en 'Vicky Cristina Barcelona' (2008)

Siempre es un orgullo ver a nuestros artistas cruzando el charco y consiguiendo el éxito y reconocimiento mundial que se merecen, y Penélope Cruz es una de nuestras abanderadas en el ámbito actoral, junto a Javier Bardem y Antonio Banderas. En 2008, justo un año después de que Bardem consiguiera el primer Oscar para un actor español por 'No es país para viejos', nuestra querida Penélope Cruz se alzó con la preciada estatuilla gracias a su portentosa actuación en 'Vicky Cristina Barcelona', bajo las órdenes de Woody Allen y compartiendo protagonismo con el propio Bardem.

Hilary Swank en 'Million dollar baby' (2004)

'Million dollar baby' es una de las mejores películas de Clint Eastwood, una auténtica obra maestra capaz de alcanzar con un directo el corazón de todos los espectadores. Y aunque es una película brillante en todos los apartados, hay que quitarse el sombrero ante sus actores. La veteranía de Eastwood y Morgan Freeman aporta una gran profundidad a la historia, pero es Hilary Swank, que unos años antes ya había ganado su primer Oscar por 'Boys don´t cry', quien se roba toda la película y la eleva hasta la maravilla que es. Una actuación icónica, preciosa y llena de matices, que le valió un merecidísimo Oscar a la mejor actriz protagonista.

Judi Dench en 'Shakespeare in Love' (1998)

Hay actrices que no necesitan mucho tiempo en pantalla para robarse la función, que simplemente aparecen y cautivan con su presencia y su manera de actuar. A Judi Dench no vamos a descubrirla ahora, lleva demasiados años en la cima de su profesión entregando trabajos fabulosos, y ha sido, es y será una institución en el mundo actoral. Incluso a la hora de ganar un Oscar, Judi Dench es una actriz diferente al resto, y es que solo le bastó con aparecer 8 minutos en 'Shakesperare in Love' para hacerse con el premio a la mejor actriz de reparto.

Holly Hunter en 'El piano' (1993)

Ahora que Jane Campion parte como una de las favoritas para arrasar en los Oscar de este año gracias a su nueva película, 'El poder del perro', es el momento de recordar 'El piano', la película que la dio a conocer en el mundo entero. 'El piano' es un film íntimo, personal y conmovedor, protagonizado por una Holly Hunter estelar, que consigue transmitir toda la emoción de su personaje sin usar una sola palabra.