'El hombre de las mil caras', la película para conocer la historia de Luis Roldán

Conocer las entrañas de las instituciones necesita de un viaje a las cloacas que tiene diversos caminos y que sin duda alguna causa un gran interés para el mundo del cine, que tiene la habilidad de explorar los entresijos de la política desde diversos puntos de vista retratando historias y personajes fascinantes pese a su naturaleza polémica: Este es el caso de Luis Roldán en 'El hombre de las mil caras'.

Roldán comenzó su carrera política en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el año 1976 y alcanzó el puesto de Delegado del Gobierno en Navarra. Esta fue la llave de paso para el puesto de mayor altura que alcanzaría, antes de convertirse en una figura pública controvertida debido a diversos escándalos de índole política y personal, convirtiéndolo así en uno de los personajes más odiados por la sociedad española de la época.

En su mandato como Director General de la Guardia Civil modernizó el cuerpo y potenció los servicios de información antiterroristas logrando un gran hito, que fue la localización y detención de la dirección de ETA en la localidad de Bidart el 29 de marzo de 1992 con apoyo de la Policía francesa.

Todo se vino abajo cuando en 1993 el ya extinto Diario 16 publicó las primeras sospechas de aumento desmedido del patrimonio de Luis Roldán. Estas acusaciones desencadenaron en su destitución el 3 de diciembre de ese mismo año. Los trámites judiciales se fueron incrementando, y el 29 de abril de 1994, Roldán se fugó de España.

En este punto tiene lugar el comienzo de esta fantástica película, dirigida por Alberto Rodríguez y coescrita junto a Rafael Cobos. Los sevillanos conforman el tándem de mayor éxito del cine español actual y tuvieron como guía el libro de Manuel Cerdán llamado 'Paesa: El espía de las mil caras' (2006). El director de la cinta se reunió con Cerdán para aclarar todos los claroscuros del relato, cargado de personajes y tramas que no quedaban claras, tras ello, el director fue tajante en la dificultad de retratar la realidad absoluta de esta historia de mentirosos: "Yo siempre digo, cuando hablo de esta película, que la verdadera historia de lo que pasó en la vida de Paesa la saben tres o cuatro personas en este país, y yo no soy una de ellas".

La cinta tiene como protagonista la figura de Francisco Paesa (Eduard Fernández), ex agente secreto del gobierno español, responsable de la operación contra ETA más importante de la historia, que se ve envuelto en un caso de extorsión en plena crisis de los GAL y tiene que huir del país. Cuando regresa años después está arruinado. En tales circunstancias, recibe la visita de Luis Roldán (Carlos Santos), ex Director General de la Guardia Civil, y de su mujer Nieves Fernández Puerto (Marta Etura), que le ofrecen un millón de dólares si les ayuda a salvar 1.500 millones de pesetas sustraídos al erario público. Paesa ve entonces la oportunidad de vengarse del gobierno español, llevando a cabo una magistral operación con la colaboración de su inseparable amigo Jesús Camoes (José Coronado).

La película no estuvo falta de problemas e intrahistorias interesantes: La financiación no llegó a ser la suficiente hasta que el éxito de 'La isla mínima' justificó cada euro que se daría a la producción dirigida por Alberto Rodríguez; José Coronado tuvo que reinterpretar toda la voz en off de su personaje puesto que no quedaron satisfechos en un primer momento; Y Alberto Rodríguez se negaba a realizar la película sin contar con Eduard Fernández para el papel. El actor aceptó el papel años antes, pero la cinta fue atrasada. En el momento de retomar la producción, se encontraba en una difícil travesía personal. Se acababa de divorciar de su mujer tras veinte años y su personaje es un hombre ausente en la vida de su esposa que termina siendo abandonado. Finalmente actor y director se entendieron a la perfección y lograron realizar un fantástico trabajo juntos.

Carlos Santos realiza una interpretación magnífica de Luis Roldán y el personaje está escrito con una sensibilidad magistral que hace que el espectador llegue a empatizar con él a pesar de conocer sus polémicas, ya sólo a nivel político, sino a también a nivel personal. Durante su fuga llegaron a revelarse unas fotografías en una orgía, información que llega a Roldán durante su exilio alejado de su mujer. El relato consigue atrapar al espectador gracias a sus diversas capas y al magnetismo de sus personajes. Por ejemplo, Eduard Fernández y José Coronado consiguen trazar una amistad entre dos personajes que no confían del otro y Marta Etura imprime una fuerza abismal a Nieves, la esposa de Roldán.

La película tuvo un presupuesto superior a la media de las producciones españolas, rondando nada más y nada menos que los cinco millones de euros. Y es que la factura de esta película es enorme: Un gran número de personajes con un reparto de estrellas del cine español; Una factura fotográfica de primer nivel gracias al fantástico Alex Catalán; La envolvente banda sonora de Julio de la Rosa; Un gran número de localizaciones por Europa, llegando a rodar en París, una ciudad carísima para tramitar permisos y cerrar calles para rodajes; o la fantástica caracterización de época realizada por el departamento de arte de la película.

Esta historia de mentirosos se encuadra dentro del thriller político y el subgénero del espionaje, muy poco tratado en el cine español. Como bien señala Manuel Lamarca en el único libro publicado sobre la obra del director sevillano "El cine de Alberto Rodríguez", el estilo de la cinta nos recuerda a los grandes del género como John Le Carré o Frederick Forsyth. 'El hombre de las mil caras' tiene un aire artificial justificado en que se cuenta desde la perspectiva de Paesa, un fabulador profesional metido dentro de una fábula.

La película obtuvo hasta 11 nominaciones a los premios Goya del año 2017, obteniendo finalmente el premio a Mejor Guion Adaptado y a Mejor Actor Revelación para Carlos Santos. El fallecimiento de Luis Roldán saca de nuevo a la palestra esta magnífica película con la que deberíamos reivindicar la grandeza de la cinematografía española puesto que, como acostumbra a ser en las películas de Alberto Rodríguez, la factura de la obra es magnífica en todos los aspectos técnicos y narrativos. 'El hombre de las mil caras' puede disfrutarse en Netflix.