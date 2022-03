El universo Batman de Robert Pattinson tendrá tres series spin-off y una secuela

A tan sólo dos días de la llegada a los cines del Batman de Robert Pattinson, el director de la cinta, Matt Reeves, ya piensa en una nueva etapa centrada en la historia del universo del murciélago de Gotham. El director parece que va a ser el guía de toda una sega de películas y series formando parte de la integración de Warner Bros. y HBO Max.

La plataforma de streaming ya prepara dos series: una sobre el Gordon, el policía de Gotham y la corrupción de su unidad y otra sobre el pingüino, interpretado por Colin Farrel. Pero parece que a Reeves se le ha escapado que su película 'The Batman' tendrá además un spin-off. En una conversación con el Toronto Sun, el director revela: "Estamos preparando la serie del Pingüino y una de las cosas geniales de ella es que Colin Farrell - está como nunca le habéis visto. Está increíble y es un robaescenas. Mientras rodábamos pensamos que quizás podíamos hacer una serie con él. Así que hablé con HBO Max y les mostré a Colin en la película, hablé con ellos sobre la trama y me dijeron 'hagámoslo'. Así que estamos haciendo eso y estamos haciendo otra serie que conecta con Arkham. Estamos hablando y pensando sobre la siguiente película, pero para ser sincero, en este momento lo que quiero es que la gente conecte con esta. Y realmente creo que lo harán porque creo que Rob es un Batman increíble".

Por tanto, el psiquiátrico de Arkham, que tanta vida ha cobrado en comics como en videojuegos, tendría serie propia en la plataforma, haciendo las delicias de los fans. Además, el productor de 'The Batman', Dylan Clark, ha comentado respecto a la secuela que los fans no tendrán que esperar demasiado, a sabiendas de que aunque aún no se ha entrenado esta última versión, todo hace indicar que será todo un éxito: "Voy a decir oficialmente que llegará en menos de cinco años". Es una horquilla de tiempo bastante amplia, pero después de lo que les costó rodar 'The Batman' con la pandemia y demás contratiempos, es lógico que prefieran cubrirse las espaldas.