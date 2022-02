Míster Jagger vs Jaime Lorente: La sorpresa de la Velada de Boxeo 2 de Ibai Llanos

El joven streamer sigue marcando los pasos de la plataforma y repetirá el gran evento que dejó boquiabierto al mundo del deporte el año pasado. La velada de Boxeo que se celebró en Twtich el pasado mayo rompió todos los récords de la plataforma y en su segunda edición vuelve con combates de altura que no dejarán a nadie indiferente.

El 25 de junio es la fecha elegida por los organizadores para la Velada del Boxeo y el Pabellón Olímpico de Badalona será el escenario en el que se situará el ring de combate.

Los enfrentamientos para la segunda noche de boxeo en el canal de Ibai están encabezados por unos cabeza de cartel a los que nadie querría enfrentarse, por eso lo harán entre ellos. Jaime Lorente y Míster Jagger son la guinda del pastel para una pelea que promete copar una noche épica.

Al menos así fue en la pasada velada lo hizo el combate de Jagger con Viruzz, que volverá a subirse al cuadrilátero, pero esta vez para enfrentarse al streamer argenitno Momo.

Ari Gameplay y Paracetamor protagonizarán la primera disputa femenina del evento. Carola y Spursito se subirán por primera vez a un cuadrilátero y los veteranos del mundo de Youtube Luzu y Lolito conforman el resto de enfrentamientos para una noche que promete ser épica.

La velada del año II.



Estos son los combates. pic.twitter.com/rq69MbMRVr — Ibai (@IbaiLlanos) February 20, 2022

Jagger vs Lorente

El actor conocido por su papel en 'La Casa de Papel' fue claro, sabía que Jagger protagonizó los mejores momentos de la velada del año pasado y no quiso dejar pasar la oportunidad de enfrentarse a él. Así de claro lo dejó en la rueda de prensa del evento: "Me pareció el mejor del año pasado, y yo quería competir contra el mejor".

El actor parece que incluso tiene una estrategia, y es que se toma el evento con mucha seriedad: "Creo que no voy a enseñar nada de la preparación. Voy a entrenar como vivo. No hago las cosas para ganar, hago las cosas porque me apetecen".

"Me pareció buena idea. Lo vi el año pasado y quería estar ahí. Es una fumada. En el boxeo no tengo nada de experiencia, aunque en las peleas sí", dijo el actor respecto a su experiencia en el cuadrilátero.

Por su parte, el streamer campeón del año pasado, Míster Jagger, no se cortó un pelo reconociendo su admiración por la profesión de su rival y la importancia de su inclusión en un evento que en un principio estaba conformado sólo por streamers, pero avisa, una vez subidos al ring no habrá piedad: "Me esperaba un perfil totalmente diferente. Estoy muy contento de que venga alguien alejado del mundo del streaming; es muy refrescante para el evento. Nos llevamos muy bien, he visto series suyas pero una vez subidos al ring... eso se deja fuera"

Aunque Jagger fue el claro ganador de la anterior edición se sabe que el entrenamiento de su rival, Viruzz, fue mucho mayor, algo que no se volverá a repetir. "Ahora tengo un poquito más de tiempo, sé de primeras que sería bueno quitarme algo más de peso y de calma. Lo que quiero es que sea lo más igualado posible. Voy a entrenar en mi barrio, que ahí me siento como en una familia", dijo el streamer.