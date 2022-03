Rubius y Frank Cuesta se ponen en contacto por una causa benéfica

Rubius ha conseguido recaudar alrededor de 100 mil euros en su directo extensible de nueve días y ha decidido tener un gesto benéfico para ayudar a una buena causa. El streamer se ha posicionado en diversas ocasiones a favor de fundar un refugio para animales, algo que quizás le llevaría demasiado tiempo y que no sabría gestionar.

"La cifra que tenemos es perfecta. Esto cuenta todo, gente. Cuenta subs, bits, anuncios... Lo que he pensado es dar una parte de esto a un refugio de animales. Mi plan ya sabéis que era más grande, abrir mi propio refugio de animales, pero es algo que me va a llevar muchísimo tiempo así que de momento lo que quiero hacer es... no sé si donarlo a un refugio o donar a varios", se explicaba Rubius en stream, citando también al activista Frank Cuesta, como una idea primeriza de a dónde podría ir a parar el dinero recaudado.

Sobre la propuesta, Cuesta ha declarado que "puedo mantenerme con mi trabajo y los vídeos", e invita al famoso streamer a ponerse en contacto con él para compartir pareceres sobre un posible refugio de animales y para recomendarle varias asociaciones anónimas con las que podría colaborar donando parte del dinero obtenido durante el directo, puesto que considera que él no lo necesita por el momento.

Entre lágrimas, Rubius agradeció el acompañamiento a su comunidad y pedía ideas para distribuir el dinero. "Ahí sí que voy a necesitar vuestra ayuda porque quiero encontrar a alguien que sepa de verdad que va a usar este dinero, que no se lo van a gastar en Lamborghinis. Para esto había pensado meter 70 mil dólares y después el resto, haciendo cálculos creo que puedo... 35 mil para los mods (moderadores del canal). Quiero daros 5 mil a cada uno", concluía Rubius anunciando que también quería compensar a sus compañeros que han trabajado para hacer posible el directo.