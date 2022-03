Las razones por las que 'Turning Red' se ha convertido en el estreno más exitoso de Disney+ en tan sólo tres días

Posiblemente uno de los mayores errores de Disney se ha convertido a la vez en uno de los mayores éxitos de la compañía. Y es que la última película de animación del estudio, 'Red', ha pasado a ser el mejor estreno de la historia de la plataforma de streaming. La película, que ha sido lanzada directamente en la plataforma se ha convertido en el mejor estreno de la misma.

Compitiendo con los productos de Marvel como 'Loki' y 'Bruja Escarlata' o con los estrenos del universo Star Wars 'The Mandalorian' o 'El libro de Bobba Fet', esta cinta que en principio es un producto infantil, ha roto todos los récords de audiencia en Disney+. Tan sólo han bastado tres días para que la cinta se haya convertido en el mejor estreno de la historia.

Esta refrescante aventura sobre el paso de una niña a la adolescencia ha roto el tabú sobre la regla. La película dirigida por la animadora china Domee Shi y coescrita junto a Julia Cho ha marcado la diferencia con una visión novedosa sobre la adolescencia de las niñas, incluyendo incluso un personaje transexual.

La época de la vida más confusa para todos ya ha sido tratada en numerosas ocasiones. Es el caso de 'Sexual Education', la serie británica que retrata el paso por el instituto de un grupo de adolescentes faltos de conocimientos sobre la sexualidad y el trabajo de los protagonistas por educar a sus compañeros de clase. También se ha tratado desde la animación, es el caso de 'Big Mouth'. En esta serie los protagonistas reciben la visita de un "monstruo de las hormonas" que ayudan a los protagonistas a crear una identidad sexual una vez alcanzan la madurez.

Quizás una de las razones de éxito de este tipo de películas y series se deba que hay muchas generaciones que jamás han recibido una educación sexual sana y ahora redescubren estas perspectivas educativas. Estos productos triunfan en un gran abanico de edades, entre los más mayores y entre los jóvenes curiosos que, por desgracia, muchas veces no cuentan con las herramientas necesarias para hacer frente a una explosión de hormonas que causa dudas e incertidumbre debido a todos los cambios físico y psicológicos que desencadenan. Además, 'Red' marca la diferencia debido a que la inmensa mayoría de creadoras de la película son mujeres que han tenido en esta ocasión la oportunidad de plasmar su visión en un avance de la cinematografía hacia la inclusión laboral y creativa de la mujer que, sin duda, está generando una sensación refrescante que acerca los productos creados a un mayor número de personas.

La cuenta oficial de Twitter de la compañía ha desvelado el dato revelando que 'Red' ha tenido mejor recorrido que las últimas películas de animación del estudio, 'Luca' y 'Soul', que también tuvieron excelentes datos de audiencia en su estreno exclusivo en streaming.

"¡Gracias a todos los fans de todo el mundo que abrazaron a su panda e hicieron de Disney y Pixar #TurningRed el estreno de película número 1 en Disney+ en todo el mundo!", reza el mensaje de la compañía celebrando el éxito de 'Red'.

Thank you to all of the fans around the world who embraced their panda and made Disney and Pixar's #TurningRed the #1 film premiere on Disney+ around the world! pic.twitter.com/AUNsRVmD37