La plástica actual genera una serie de esquivos episodios que vienen dados por el manifiesto complejo que la propia creación artística manifiesta. Existe una especie de ansia desmedida por querer ser nuevo, por estar permanentemente al frente de una vanguardia malentendida. De todo esto tiene la culpa Marcel Duchamp o mejor dicho, los que sin la clarividencia de aquel han querido, desde La Fuente –1917–, ser Marcel Duchamp.

Ese deseo imperioso de ser más avanzado que nadie, ese afán por sacudirse una especie de estigma sobre lo que se considera clásico, hace que mucha de nuestra creación esté pasando –llevamos ya tiempo, demasiado, en lo mismo– por una etapa de clara incongruencia artística.

Cada día nos encontramos con realizaciones faltas de sustancia creativa que se quieren vender por novedades, cuando no son más que ejercicios ocurrentes jugando a un juego desfasado y vacío para querer empatizar con un arte que se pretende novedoso, actual y alejado de lo tradicional. Mucho me temo que lo que no conocen demasiado bien son conceptos tan determinantes como “clásico” o “tradición”. El poeta Juan Ramón Jiménez lo dejó escrito: “Actual; es decir, clásico; es decir, eterno”.

La contemplación de la obra de Paco Lagares, ese artista sabio, madrileño de nacimiento pero afincado en Granada desde hace tanto tiempo que el arte de aquí no se entiende sin la figura de Paco Lagares, artista ejerciente, nos sitúa en el centro de estos discutibles argumentos sobre el arte contemporáneo. El trabajo de Paco Lagares es moderno, nuevo, adelantado...actual pero, es al mismo tiempo, clásico, tradicional; es decir, eterno.

Es una realidad artística sustentada en los parámetros justos de la verdad creativa, esa que configura una obra elaborada, estructurada con recursos artísticos, la forma en sus distintas vertientes plásticas, planteado con un sistema creativo convincente, trabajado artísticamente y generador de las máximas emociones. Todo esto no es patrimonio de un momento ni de una época. Es algo sin tiempo ni edad; como diría Juan Ramón, es eterno. Y ahí reside la importancia de la obra de Paco Lagares ni es, siéndolo, ni moderna ni clásica; es de siempre; el desarrollo visual de una obra de arte total.

MECA, Mediterráneo Centro de Arte, lleva hasta sus espacios almerienses una amplia muestra de la obra de Paco Lagares. Exposición que encierra la indiscutible realidad artística de un autor de muy amplio espectro, con un lenguaje claramente definido desde ese patrimonio de sabiduría, capaz de sustentar una obra llena de intensidad artística, conciencia creativa y adecuada formulación plástica.

En ese amplio territorio de trascendencia se desarrolla una obra que se nos aparece con todo el esplendor de un trabajo redondo en todos sus aspectos. En su pintura nos encontramos justos y exactos planteamientos de esa pintura atemporal que contiene efluvios del mejor renacimiento o de la preclara contundencia de Morandi.

En sus esculturas la belleza de la representación alcanza cotas de verdadera poesía eternizada en la contundencia del mármol o en la espiritual fragilidad del cristal. Con ellas, se asume una nueva dimensión que está muy por encima de lo meramente material. Obras que trascienden más allá del sentido representativo para posicionarse en un nuevo estamento donde el concepto genera asuntos de muy dispar naturaleza, siempre con ese bello sentido de la más amplia pureza artística.En la obra de Paco Lagares se diluye cualquier controversia. Lo artístico plantea su más estricta carta de naturaleza. Ante las pinturas, los dibujos, los grabados, ante esos bellos poemas escultóricos el espectador se siente envuelto en los parámetros de un arte que es tan clásico como moderno porque su esencia es, simplemente atemporal; es decir, eterna.