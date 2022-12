Agotadas las entradas del tercer concierto de Dellafuente en el Palacio de Deportes de Granada

Hay momentos que nadie quiere perderse, y este es uno de ellos. Dellafuente lo vuelve a hacer, por tercera vez. Más de 20.000 personas se rotarán los asientos para ver uno de los show más esperados de los últimos años. El cantante granadino no se ha conformado con llenar una vez el Palacio, sino que ha sumado tres 'sold out' a su lista de éxitos.

"Todas mis energías están en los shows de la semana que viene. Traemos un espectáculo 50 veces superior a lo que se pretendía y, por primera vez en mi carrera, siento que quiero subirme al escenario. Muchas gracias a todos por hacerlo posible y a los artistas invitados por decidir acompañarme. No sabéis las ganas que tengo de enseñároslo y me da pena no vivirlo desde el público, aunque puede que para eso ya tenga solución", este es el mensaje que Dellafuente ha dejado en sus redes sociales unas horas antes de que salieran las entradas de su primer concierto en Granada.

La nueva fecha y su vuelta a los escenarios, de manera oficial, se va a producir el 15 de diciembre. Esta buena nueva se añade a los dos primeros conciertos anunciados con anterioridad, el 16 y 17 de este mes. La ciudad de la Alhambra se rinde a los pies 'del Della', como lo llaman en los barrios de la ciudad, y se podría decir que esto es ser profeta en tu tierra.

Durante todo este tiempo sin pisar la gran tarima, Dellafuente ha lanzado dos álbums, 'Descanso en poder' y 'Tanteo'. Ambos discos con grandes hits que se añaden a su gran lista como lo son 'Consentía', 'Guerrera' o 'Buenos Genes', esta última junto a Rels B. Así que realmente, nadie sabe lo que va a pasar durante esos tres días en el Palacio de los Deportes, pero cualquiera sabe que 'Della' ya es profeta en su tierra, con todo lo que eso conlleva.