Aitana presentará su ‘Spoiler’ en Granada el próximo 19 diciembre

Aitana, la artista revelación del pop español, presentó anoche en Girona Spoiler, su álbum de debut en estudio publicado el pasado 7 de junio y con el que recalará en Granada el próximo 19 de diciembre.

La catalana llevará su exitosa gira Play Tour el próximo 20 de agosto a Peñíscola y dos días después a Málaga, a la que seguirán Cádiz y Madrid, y hasta diciembre también visitará otros escenarios como Albacete, Ponferrada, Bilbao, Barcelona, Zaragoza o Granada, en donde actuará en el Palacio de Deportes.

Tras lograr ser finalista y quedar segunda en la edición 2017 del talent show Operación Triunfo, Aitana comienza a labrar una carrera más que prometedora. La canción Lo Malo, interpretada junto a Ana Guerra, fue una de las que optó a representar a España en el festival Eurovisión.

El objetivo no fue logrado pero el tema fue un éxito coronado con un número uno en ventas y tres discos de platino. Su primer single en solitario se llamó Teléfono y logró, de la mano de Universal Music, sobrepasar el millón de reproducciones en Youtube tan solo nueve horas después de su publicación. Además tiene publicado otro single, Vas a quedarte y un EP titulado Trailer. Ahora presenta su primer álbum, Spoiler

Las cifras y datos que consigue esta cantante de 20 años recién cumplidos confirman su proyección artística y la proclaman como una de las novedades más destacadas y con mayor proyección internacional en el panorama de las artistas españolas.

La joven artista cantó anoche en inglés y español los 14 temas que incluye su disco, como Stupid, Perdimos la Razón, Barro y hielo y Las Vegas y en homenaje a Operación Triunfo también interpretó algunas de las versiones que cantó en el concurso, como Issues, de Julia Michaels; Bang Bang, de Jessie J.; Chandelier, de Cia, o Someone like you, de Adele.

Tampoco faltó Arde, una de las tres canciones finalistas para representar España en el Festival de Eurovisión, y Con la miel en los labios, tema que explicó escribió en septiembre cuando se mudó a vivir a Madrid y dedicó a una persona muy especial que conoció allí.

Para despedirse escogió Me quedo, canción que en su disco canta junto a la cantante granadina Lola Índigo y es la única colaboración que hay en el mismo, aunque también cantó temas en los que ha colaborado con otros artistas, como Presiento, con el grupo colombiano Morat.

Ya en los bises, la joven artista volvió al escenario para poner de pie a sus fans con un ovacionado Lo Malo, tema que cantó a dúo con Ana Guerra, que no llegó a Eurovisión pero fue un éxito rotundo que arrasó en las plataformas digitales.