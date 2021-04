Alan Parsons dará el primer concierto internacional en Granada tras la pandemia

Hace tres semanas, el Ayuntamiento de Salobreña confirmaba la actuación de Bonnie Tyler el 13 de agosto. Un compatriota de la cantante, el rockero Alan Parsons, también pasará por Granada este verano. Será el primer concierto internacional, de un grande del rock progresivo, en la ciudad tras la pandemia. El artista actuará, acompañado de su banda Alan Parsons Live Project, el 16 de julio en la Feria de Muestras de Armilla. La alcaldesa de Armilla y presidenta de Fermasa, Loli Cañavate, ha señalado este miércoles que el directo se hará en el exterior del recinto ferial con un aforo de 3.500 personas sentadas.

Nieto del actor Sir Herbert Beerbohm Tree, es hijo de una actriz, cantante de folk profesional y arpista, siendo su padre Denys Parsons, pianista y flautista consumado, además de escritor. Asimismo, Parsons era familiar de los actores cineastas Oliver Reed y David Tree. Tuvo la suerte de trabajar como ingeniero asistente en los últimos dos álbumes de los Beatles y después como ingeniero de grabación con Paul McCartney y The Hollies, entre muchos otros. Fue su contribución como ingeniero de sonido en el clásico de Pink Floyd, ‘Dark Side of the Moon’, lo que realmente llamó la atención a nivel mundial y acabó de catapultarlo como ingeniero de sonido de culto en aquel entonces.

Las entradas se pondrán a la venta este jueves a partir de las 10:00 en el Teatro Isabel la Católica y en la plataforma consiguetuentrada.com a unos precios que oscilan entre los 45 y los 90 euros. Para la alcaldesa, "es un momento para felicitarnos presentamos un evento de especial trascendencia en la provincia como es el concierto de Alan Parson Live Project en el aniversario 40+1 y es una suerte que sea en Fermasa". Gregorio Vergara, agente de Alan Parson en España, ha reconocido que se trata de un momento maravilloso con la vuelta a Granada de los conciertos internacionales. "la cultura es segura, tal y como se ha demostrado recientemente en el concierto de Love of Lesbian", ha destacado.

Cañavate ha señalado la "versatilidad del recinto ferial: hoy centro de vacunación provincial por el que pasan diariamente entre 5.000 y 6.000 personas". "Hace unos días celebramos la Feria Fórmate, ahora el concierto de Alan Parsons, pero no nos quedamos ahí y seguimos trabajando parar recuperar las actividades de dinamización económica de la provincia", ha explicado. A partir del mes de septiembre, "pensamos celebrar y recuperar ferias suspendidas como Andalucía Belleza, Feria General de Muestras, Ficzone, Belmoda, la tecnológica de ACUTEL y, adelanto, que este año estamos trabajando para recuperar Juveándalus", ha declarado la alcaldesa.