Alessia Desogus, un viaje muy personal por la canción italiana y americana

La cantante y actriz Alessia Desogus presentará el jueves en el Teatro Isabel la Católica el resultado de su personal travesía de ida y vuelta por temas clásicos de la canción italiana y americana que reedita y fusiona temas del siglo pasado como Parole, parole o Tintarella di luna que se tornan en otra cosa.

Desogus desembarca en Granada con Calling América, el proyecto musical en el que convergen algunos de los caminos que hasta el momento ha recorrido la actriz y cantante y cuyo resultado presentará junto a músicos nacionales. Calling América abre la puerta sin complejos a la mezcla de géneros y combina el jazz, el pop y el rock and roll clásico de una manera integradora.

La cantante afronta los sermones sobre la apropiación cultural para defender la inexistencia de fronteras en la culturas, y mucho menos en la música, con un repertorio que convertirá canciones napolitanas como O sole mio y Torna a Surriento en temas con impronta americana, sus particulares It's now or never y Surrender.

Sobre las tablas del teatro granadino estará acompañada de Stik Cook al teclado, la batería y la mandola, el contrabajo y la guitarra de Alejandro Tamayo y la colaboración especial de Quini Almendros a la guitarra.