Alfacar volverá a ser escenario del Hogaza Rock el sábado 7 de septiembre

El Festival Hogaza Rock 2019 regresará el próximo sábado 7 de septiembre en la Plaza de la Iglesia de Alfacar con un cartel que incluye seis grupos o solistas. En esta decimoséptima edición, el encargado de abrir la noche será el malagueño Branquias Johnson, un 'one man band' que, estando solo en el escenario, llenará el municipio de música del estilo garage punk como si de una banda completa se tratara.

A continuación, los valencianos Llobarros, especialistas en mezclar rock instrumental con sonidos exóticos y clásicos que evocan sonidos de otras épocas y culturas. El tercer protagonista de la noche será el solista Dead Elvis and his one man grave y su rock'n'roll primitivo. Los madrileños The Gold, el nuevo proyecto del polifacético Kurt Baker, que recordará los mejores tiempos del punk setentero y presentarán su primer LP.

La música grunge y garage estará claramente representada por los ingleses Coyote Men, mientras que la noche la cerrará Los Chicos, una banda madrileña que se ha consolidado en los últimos años como una de los grupos de rock and roll underground y festivo más importantes del país.

En la presentación de la nueva edición del Hogaza Rock, que se celebró esta mañana en la sede de la Diputación de Granada, ha contado con la presencia de la diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática y también alcaldesa del municipio de Alfacar, Fátima Gómez Abad,acompañada del concejal de Cultura, Antonio Agudo, del presidente de la asociación cultural Hogaza Rock, Juan Carlos Maldonado, y del director artístico del festival, Fermín Moga.

La diputada recordó el carácter singular de este festival que “desde hace 17 ediciones ha ido consolidándose con un contenido dedicado únicamente al rock'n'roll y ha abierto las puertas al soul, o el rhythm 'n' blues”. Además, ha destacado que, “en los últimos años el Hogaza Rock ha logrado identificarse como festival de carácter nacional con la participación de artistas de renombre de fuera del país”.

Por último, el director artístico ha recordado que es un festival que ha ido evolucionando con el tiempo, de las 300 personas del principio a las 1.500 que asistieron el año pasado y que el Festival continúa siendo gratuito, convocando a los adeptos a este tipo de música en la plaza del municipio como la pasada edición.