Alfonso Salazar: "En cuanto miramos hacia atrás nos encontramos con una historia de silencio o de victoria"

Alfonso Salazar, licenciado en Antropología Social y Cultural y gestor cultural, ha publicado su nueva novela No será este país con Sonámbulos ediciones, que tiene poco que ver con lo que el autor había escrito hasta el momento actual, más cercano a la novela negra o costumbrista. Pese a no ser un libro de reflexión o un ensayo, la ficción también trae a colación, esta vez de la mano del autor granadino, temas tan controversiales como el pasado de España. Salazar es conocido por la publicación de su tetralogía, la cual fue conocida como El detective del Zaidín, publicada en 2019 bajo el título genérico de Zaidín Noir. Otras de sus publicaciones son Melodía de Arrabal (2003), Golpes tan Fuertes (2013) y Para tan largo viaje (2014), así como la traducción de Consejos a jóvenes escritores de Charles Baudelaire (2001). Pese a la larga trayectoria literaria, el autor también ha desarrollado su faceta artística con exposiciones como: Poemas visuales o Salazar instalaciones y reformas.

Primera parte

La novela está dividida en tres partes. La primera, Exil Aixois, fue fruto de una estancia en Aix-en-Provence en abril de 2019, donde fue invitado con motivo de del 40 aniversario del hermanamiento de Aix y Granada. Durante el mes que duró la estancia surgió la escritura de este nuevo proyecto, una historia que relacionaba ambas ciudades mediante el exilio español republicano en Francia y el papel que estos españoles cumplían en la resistencia francesa. El objeto de estudio se fijó en la herencia española en el extranjero, que está vinculada directamente con el influjo de exiliados españoles.

Las conferencias que impartió durante su estancia no trataban directamente sobre el exilio o el franquismo. "Aunque no hay nada de lo que tu puedas tratar que pueda sustraerse a eso. Por ejemplo, si termino hablando de literatura, acabaré mencionando a Lorca y, en consecuencia, su asesinato", señala Alfonso Salazar.

Segunda parte

Durante la pandemia, el autor recupera una antigua idea para su siguiente novela, la cual quería que se desarrollase en una España donde la Guerra Civil no hubiera tenido lugar. Expaña corre la suerte del resto de países europeos vecinos que se enfrentaron al fascismo, donde se vive la unión de haberlo vencido como Francia o Italia, o incluso la unión alemana ante la vivencia del nazismo. La novela se encuadra en septiembre de 2001, el convulso acontecimiento de la caída de las torres gemelas, en una España que no ha vivido la guerra. En ella, un estudiante de cine reflexiona sobre un país donde sí ocurrió la contienda. "Se abre una ventana a nuestra historia real", dice el autor.

Tercera parte

Tras la escritura de estas dos novelas, queda pendiente otro periodo de la historia española, la inmediata posguerra de represión franquista. "De hecho, yo tomo incluso referencias familiares de lo que se hace en ese momento, aunque la novela no versa sobre mi familia. Ningún español se puede sustraer a eso", confiesa el autor. "En cuanto miramos hacia atrás nos encontramos con una historia de silencio o de victoria". Mildium es la novela central del tríptico que trata de un circo fantasmal que actúa para los muertos no enterrados en un lugar de La Mancha, remite al realismo mágico.

En conjunto

Todo el tríptico se apoya en datos históricos reales, pero también de aspectos ficticios, que pueden ser diferenciados por los anexos que acompañan cada novela, conformados por mapas, cronologías o árboles genealógicos de dichas realidades narrativas, estas le sirven al lector para diferenciar lo real de lo ficticio, el mundo que el autor configura. Alfonso Salazar utiliza en la narración elementos motivados por sus vivencias durante su estancia en Francia, por ejemplo, la visita a los campos de concentración o a la casa de Picasso.

La novela en conjunto se enhebra siguiendo la historia de dos familias: los Sessa y los Solárzano: “Una amistad antigua deshecha, un odio que solo se fragua en España”. Aunque hay que señalar que el personaje de la última novela, el joven estudiante de cine de la España alternativa, lleva ambos apellidos, algo posible ya que el enfrentamiento no ocurrió en realidad. "Siempre me ha interesado cómo no se resolvieron las cosas en este país". Así, evoca la idea de cómo solventar el continuo enfrentamiento de la población española siempre escindida. De esta manera, la España de charanga y pandereta de la que hablaba Antonio Machado ilustra la portada del libro.