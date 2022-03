Alfonso Sánchez da a derecha e izquierda en el regreso al cine de Los Compadres: 'El mundo es vuestro'

Alfonso Sánchez, la mitad de Los Compadres, vuelve como director a las salas de cine con la última entrega de la trilogía protagonizada por el dúo de cómicos: El mundo es vuestro. Se trata de una nueva cinta de las aventuras cinematográficas que los humoristas iniciaron en 2012 con El Mundo es nuestro y continuaron con El Mundo es suyo (2018). Aunque sea la tercera película de la pareja, supone el quinto largo de Alfonso Sánchez como director tras el éxito de las dos anteriores y los estrenos en 2020 de Para toda la muerte y Superagente Mackey.

Si en la primera entrega le pegaban un repaso al mundo a los canis, luego le llegó el turno a los pijos y por el camino han caído también hasta los opositores, ahora llega la ocasión de dar a derecha e izquierda. "Ya le damos a todo. Hemos abierto el grifo y como es el cierre de la trilogía, esta peli dispara para todas partes. Pero de una manera amable y divertida, porque en los tiempos que corren lo más necesario es reírnos del mundo que nos ha tocado vivir y reírnos de nosotros mismos", cuenta el director.

El 'enterismo'

En esta ocasión el dúo cómico formado por el propio Alfonso Sánchez y el actor Alberto López, retoman los personajes de Los Compadres, nacidos a raíz del cortometraje Eso es así, en 2009, que los consagró como uno de los dúos de humoristas con más seguidores de España. Convertidos de nuevo en Rafi y Fali, se meten en una bola de nieve de problemas de la que buscarán cómo salir airosos con su habitual mezcla de suerte, ingenio y enterismo.

El prisma de la comedia y la magia de Sánchez consiguen que el publico se encariñe con esos dos personajes "tiesos" con pero con aspiraciones, que están dispuestos a hacer lo que sea para medrar. "Nosotros vemos ternura en el ser humano. De alguna manera somos bastante humanistas en ese sentido y pensamos que muchas veces las personas son así no por naturaleza sino por necesidad y por el mundo que les ha tocado vivir. Cuando hacemos cualquier personaje procuramos no juzgarlos y estos dos son una metáfora de algo que es muy español, muy ibérico y que se creó en el XVI y sigue más vigente que nunca: la picaresca y ese espíritu quijotesco a la vez de perseguir algo, una ilusión. Ese punto romántico es lo que los salva", explica sobre él éxito de los compadres.

La miseria nacional

En este nuevo proyecto, también con un guion de Sánchez escrito a cuatro manos con Sergio Espí Rubio, vuelven a usar el recurso de la comedia para destapar las miserias de la sociedad contemporánea. Siguiendo esa tradición tan española que hunde sus raíces en la novela picaresca pero tuvo su momento cumbre en el cine con el tándem Berlanga-Azcona, se muestra al espectador el patio trasero del fresco de un presente político y social que se mira con humor a pesar del panorama que ofrece.

El mundo es vuestro está mucho más en la línea de lo que su creador pretende con su cine: hacer crítica desde la comedia. Al igual que sus predecesoras, se puede enclavar en películas de acción y humor absurdo. Es una Escopeta Nacional actualizada.

El mundo es nuestro se convirtió en un fenómeno local en el año 2012 -una producción independiente que recaudó más de 500.000 euros en taquilla y ganó premios tan prestigiosos como el del Círculo de Escritores Cinematográficos de España al mejor director revelación para Sánchez-. A parte de su faceta como cineasta, Sánchez se ha prodigado ampliamente como actor en el mundo de la comedia televisiva (Allí Abajo) y cinematográfica (8 Apellidos Vascos, 8 Apellidos Catalanes), hasta convertirse en uno de los rostros más queridos por el público junto a su compañero, Alberto López. Juntos han protagonizado también obras de teatro como Compadres para siempre, con las que lograron agotar entradas en teatros de todo el país. Por eso Alfonso Sánchez llega más afilado que nunca, pero siguiendo la misma fórmula que tanto éxito les ha traído, porque

El pelotazo

En este largometraje se parte de un referente anterior, de unos personajes conocidos y de éxito para dar una vuelta de tuerca a los planteamientos de El Mundo es suyo. Si en ella, la historia se centraba en la vida de los protagonistas, los compadres Rafi y Fali, y sus andanzas en la ciudad de Sevilla. Con El mundo es vuestro el esperpento se teje con una realización capaz de atraer a muy diversos públicos. Rafi, completamente arruinado, viaja hasta una finca donde la alta sociedad española va a celebrar una montería. Quiere vender su Euroferia para, por fin, dar el "pelotazo". Dentro está Fali, que ha sido reprogramado, y ya no es un compadre. Pero juntos de nuevo descubrirán que la reunión esconde un plan para vender la España vaciada al gobierno chino.

"A la gente lo que le ilusiona se tener una vida mejor, si no fuera por eso no compraría lotería. No preocuparse, dejar de ser unos tiesos y dejar de estar a merced de lo que les vaya ocurriendo. Todo el mundo quiere tomar las riendas de su vida, lo que sí que es verdad es que en este caso los personajes tienen un punto muy materialista y muy básico. Lo que les hace trascender un poco más es precisamente ese valor, esa lealtad y esa amistad que se profesan el uno al otro", relata Sánchez sobre la última entrega de la trilogía, aunque puede que no la última aventura de estos dos personajes "que pueden llegar a ser lo peor, pero también pueden lo mejor".