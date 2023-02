La Alhambra dedica una exposición al fotógrafo que la inmortalizó para Vogue USA en 1968

Henry Clarke y la moda de España, bajo el influjo de la Alhambra es el título de la exposición que a partir del próximo jueves 2 de mazo profundizará en el reportaje que el mítico fotógrafo estadounidense hizo en 1968 en el monumento nazarí para el Vogue americano. Las cuidadas fotografías de Henry Clarke (Los Ángeles 1918-Cannes 1996) de piezas de alta costura de grandes diseñadores españoles como Carmen Mir, Pedro Rovira, Manuel Pertegaz o Elio Berhanyer y obras de arte inspiradas por la Alhambra se darán cita en esta muestra. Así lo ha anunciado este viernes la directora del Patronato de Alhambra, Rocío Díaz, que destaca la propuesta expositiva como una de las más importantes del monumento para este 2023.

El trabajo

Comisariada por Eloy Martínez de la Pera, desde este jueves 2 de marzo hasta el 4 de junio podrá verse este repaso por las imágenes con las que el norteamericano inmortalizó los diseños de los maestros españoles de la alta costura en las salas y jardines del monumento. Un trabajo para la edición americana de Vogue titulado The Special Style of Spain for Tailored Days, Gleaming Nights (El estilo especial de España para días a medida, noches resplandecientes). "Emocionantes las colecciones españolas de este año, con espléndidos cortes, abrigos de pura sastrería, formas vivaces y buen punto. Looks de noche en negro y con purpurinas. Todo fotografiado en la Alhambra, en Granada", comenzaba dicho reportaje.

La muestra temporal, con entrada gratuita y que acogerá la Capilla del Palacio de Carlos V está organizada por la Alhambra y cuenta con la colaboración del Museu Tèxtil de Terrassa, el Palais Galliera (Musée de la Mode de París), Vogue y la Comunidad de Madrid, entre otros.

El fotógrafo

Famoso sobre todo por sus reportajes para la publicación americana, fue Cecil Beaton quien animó a Henry Clarke a dedicarse a la fotografía. Residió en París durante los años 50 y 60 y contribuyó a cambiar la mirada de la industria durante el XX. La moda, el arte y el patrimonio se fusionan en la lente de Clarke, un encuentro en el que la Alhambra fue el resumen de la más bella escenografía para esas creaciones. Ahora, la muestra vuelve a reunir los protagonistas de ese mítico reportaje, las elegantes fotografías, con las excepcionales piezas de alta costura de grandes diseñadores y obras de arte inspiradas por la Alhambra.