La Alhambra revive la época dorada de la moda nacional desde el objetivo de Henry Clarke

La alta costura, el arte y el patrimonio se dan la mano en Henry Clarke y la moda de España bajo el influjo de la Alhambra, el título de la nueva exposición del monumento nazarí, que retrata la moda nacional vista desde el foco del fotógrafo norteamericano, autor del reportaje que en 1968 se publicó en la edición americana de la revista Vogue.

The special style of Spain for tailored days, gleaming nights fue el título de este reportaje que, por primera vez, vinculaba la alta costura de España a la Alhambra y en él, tal y como se destacaba, se reconocía la excelencia de los diseños de los maestros españoles de la costura Elio Berhanyer, Manuel Pertegaz, Carmen Mir o Pedro Rovira de ese año.

La exposición, que es gratuita y permanecerá abierta al público hasta el próximo 4 de junio, se distribuye en cinco ámbitos en los que el visitante podrá descubrir a Henry Clarke, su obra y su aportación a la fotografía de moda, al cambiar la estética tradicional por una perspectiva más moderna, en la que también incorporó el paisaje y la arquitectura Patrimonio de la Humanidad de un modo decisivo en sus composiciones. Las proporciones, los decorados, los vestidos y las ubicaciones guardan un equilibrio perfecto y hacen de sus imágenes verdaderas obras de arte, convirtiéndolo en uno de los artistas que revolucionaron la fotografía de moda del siglo XX.

En este sentido, la directora general del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rocío Díaz, ha señalado que se trata de una exposición individual y a la vez colectiva, articulada por un centenar de piezas de distinta naturaleza y de diversas procedencias. Desde las propias fotografías de Henry Clarke hasta los vestidos que aparecen o pudieron aparecer en ellas, pasando por obras de arte, libros, revistas o piezas de mobiliario y elementos ornamentales de la propia Alhambra.

“Es una apuesta decidida del Patronato de la Alhambra y el Generalife por la producción de exposiciones con lenguajes creativos tan universales que sigan atrayendo a nuevos públicos al monumento granadino”, ha asegurado Díaz, quien ha recordado que el monumento granadino, además de atrapar a cualquiera que lo visite, “ha sido fuente inagotable de inspiración para artistas de todo ámbito creativo y de cualquier procedencia, lo que hace de ella un Patrimonio Universal en cuyo cuidado y conservación para las generaciones futuras ponemos el mayor de los esfuerzos”.

Con esta exposición, que cuenta con la colaboración del Palais Galliera, Vogue, el Museu Textil de Terrasa o la Comunidad de Madrid, entre otros, “no solo buscamos conmemorar ese reportaje que dio la vuelta al mundo y permitió vincular la alta costura al patrimonio de nuestro país, sino también analizar y reflexionar sobre los protagonistas que lo hicieron posible”, ha apuntado Eloy Martínez de la Pera, comisario de la exposición, quien han apuntado asimismo que 1968 supuso uno de los vórtices más exclusivos en la historia de la alta costura de la moda de España. “Se consiguió un reconocimiento internacional gracias a promocionar y comunicar la moda como uno de los pilares fundamentales de la cultura y se pudo vincular la Alta Costura al patrimonio de nuestro país”, ha rememorado Martínez de la Pera, quien ha remarcado igualmente que gracias a esta exposición “celebramos a todas esas mujeres creadoras de Alta Costura del siglo XX muchas veces eclipsadas en nuestra historia de la moda”.

Por su parte, la Head of Content de Vogue España, Inés Lorenzo, ha declarado que para Vogue España resulta emocionante ser media partner de una exposición que representa de forma excepcional su misión, hoy más vigente que nunca, de proyectar la cultura y la moda española en el mundo. “El inconmensurable talento y sensibilidad de Henry Clarke sirvió para avanzar, de la mano del icónico reportaje que da origen a esta muestra, la imagen de una España moderna y avanzada, en un editorial de una elegancia y sofisticación visionarias, y en entorno único en el mundo”, ha señalado Lorenzo, quien ha asegurado asimismo que gracias a esta exposición “hoy podemos rememorar y seguir celebrando el apoyo de Vogue a la moda española, disfrutando de un diálogo entre arte, patrimonio, fotografía y moda en un entorno de extraordinaria belleza”.