La ‘cara B’ de Álvaro Salvador

Álvaro Salvador despide 2018 con una curiosa antología que recopila sus poemas más desconocidos. Esta producción ahora inventariada es lo que el catedrático de Literatura de la Universidad de Granada ha denominado Caras B, título del libro que ve la luz en la colección JuanCaballos de Poesía y que cuenta con prólogo Miguel Ángel García, compañero de departamento de Salvador.

Fruto de la petición del pintor Juan Vida, director de la exitosa y prolífica colección, Salvador ha confeccionado un libro que incluye poemas que ha ido elaborando a lo largo de los últimos cuarenta años –algunos de ellos sin publicar en los últimos 40 años– y otros nuevos.

“Con la idea de ofrecer una recopilación novedosa, en la medida de lo posible, pensamos que quizá sería interesante antologar los poemas que normalmente no se incluían en las antologías”, explica Salvador: “Todo autor tiene una serie de poemas estrellas que se repiten en antologías y recopilaciones, sin embargo hay otros muchos en cada libro no tan difundidos”.

“Como las caras B de los antiguos vinilos singles en las que se colocaban canciones, quizá no tan comerciales como las caras A, pero en muchas ocasiones de mayor o similar calidad”, prosigue sobre la idea que ha guiado esta antología.

Como señala Miguel Ángel García en el prólogo, no es difícil establecer relación entre esta “autoantología” y el título de otra antología reciente del autor, POPpoemas (2014). “Los dos títulos están asistidos por un obvio juego conceptual con la música. No con cualquier música, sino con la música pop o el rock and roll”.

García recuerda que “de joven, Álvaro Salvador tocó la guitarra en varias bandas, trabajó como reportero para una revista musical o incluso llegó a ser discjockey”. Sin embargo, matiza, “no se trata de una antología temática hilvanada por el hilo de la música” sino más bien una antología fundada en la cronología” pero con sus composiciones menos populares.

“Con este criterio, hemos recopilado más de cuarenta poemas de mis diez libros publicados y hemos añadido once poemas inéditos, porque toda antología que se precie debe adelantar algo de la obra en la que el autor está trabajando”, detalla Álvaro Salvador.

Estos once poemas inéditos constituyen un interesante adelanto de su próximo poemario, en el que el que el profesor de literatura trabaja desde el año 2015, fecha en la que empezó a escribir algunos de los textos aquí recopilados como Marca España, La pequeña bañista o Los molinos del tu espíritu, dedicado a otro compañero fallecido, el catedrático de Literatura de la Universidad de Granada, Juan Carlos Rodríguez.