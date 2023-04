Ángela Hoodoo: “Mis padres me pusieron una guitarra en las manos cuando tenía 7 años y les estoy eternamente agradecida porque ahí empezó todo”

La polifacética granadina Ángela Hoodoo (cantante, guitarrista, compositora) presentó el pasado 14 de abril su nuevo disco en solitario Coyote. Este viernes, en Bora Bora, a partir de las 20:00 horas presenta, con su banda al completo este trabajo. Imprescindible para los amantes del género y una maravilla para cualquier amante de la buena música hecha con preciosismo y raíz. Será por tanto un showcase de lo más interesante en la escena musical granadina de un fin de semana repleto de eventos musicales. Su voz, su banda y la manera de conectar con el público auguran una velada única en la ya mítica Bora Bora. Coyote nos envuelve en el country y folk más auténtico con ecos de los clásicos como Johny Cash, Wanda Jackson, Dolly Parton o la propia Memphis Minnie, de la cual Ángela Hoodoo homenajea con su apellido artístico. Conversamos con ella.

¿Qué nos cuenta con Coyote?

Coyote nos muestra mi lado más transparente y sincero a través de mis canciones. Esa dualidad entre lo añejo y los sonidos folky actuales, o entre lo crudo de algunas letras y lo armonioso de las melodías que las acompañan. Es mi apuesta en solitario, aunque estoy acompañada de grandes profesionales como es la producción a cargo de Pablo Fugitivo o los músicos que me acompañan; pero Coyote es 100% lo que soy en este momento a nivel musical y personal. Un alegato sonoro a la música americana a la que tanto admiro.

El vídeo con que acompañas la canción Home nos presenta una estética muy definida que nos lleva al folk americano y nos presenta a tu banda, ¿contenta con el vídeo y el tema?

Muy contenta con el trabajo realizado por el Señor de los Vídeos. Desde el primer momento captó la esencia de lo que quería transmitir: un vídeo alegre, presentando el formato que llevo en los directos, con una marcada estética americana y conmigo al frente conduciendo una ranchera. Conté con un equipo de lujo para la grabación y lo disfrutamos todos al 100%.

Háblenos de tu trayectoria, y de su dominio del inglés

Mi trayectoria es extensa y muy versátil. Mis padres me pusieron una guitarra en las manos cuando tenía 7 años y les estoy eternamente agradecida porque ahí empezó todo. En Granada comencé a rapear y la primera banda sólida que formamos fue Rebel Sound Project (Rap/Metal/Electrónica), después tuve una época rebelde que me dio muchas tablas en el escenario junto a mis chicas de A.C.A.B.A.D.A.S (Punk/Rock). Posteriormente me mudé a Barcelona donde como suelo decir I married to the Blues y ahí empecé a ir a jams, a conocer a músicos de la escena, y monté el dúo Blue Bloody Blades (Blues/Rock), con un primer disco llamado Roots. Fueron años de enriquecimiento musical con géneros que antes no había tocado como el Swing, Blues, Rockabilly, etc. Una vez en Málaga, donde ahora resido, quería montar mi propio proyecto sin depender de nadie para llevarlo a cabo y así fue como empecé a componer este nuevo disco y a buscar a mis músicos actuales. El dominio de mi inglés viene porque tengo un buen oído y se me dan bien los idiomas, imitar voces o la música. Aparte el hecho de escuchar música americana hace que se te haga el oído a los giros vocales, al tipo de música que compongo y a que sonoramente componga en inglés porque estos géneros lo requieren, desde mi punto de vista. Aún así, si hace falta me canto una bulería o lo que haga falta. Soy curiosa y me gusta escuchar de todo según el momento del día.

Hay una evolución en este disco…

Sí que la hay, me siento más madura en este disco, más serena y encontrando mi lugar en la música. Tengo una dualidad, y eso se percibe, entre mi amor por la música de raíz afroamericana y los sonidos folk y melodías pegadizas. Coyote ha sido mi refugio en un momento muy duro de mi vida y me ha dado el coraje para luchar por mis sueños. La gente me dice “al oírlo se nota que está hecho con mucho amor”, y así es, sin duda “he puesto toda la carne en el asador”, como se suele decir.

¿Hacia dónde se dirige musicalmente?

Ahora mismo mi prioridad es dar a conocer el nuevo disco, salir de Andalucía y girar. Poder vender mis vinilos y hacerme un hueco en el panorama musical actual y creo que voy por el buen camino. Al final mi música no se mueve en lo mainstream ni lo pretendo, pero hay un movimiento de festivales, de salas y un público fiel a la música de raíz en España. Tampoco me importaría dar el salto a EE.UU y trabajar con algún productor de allí o grabar en algún estudio.

Algo que se nos quede en el tintero…

El viernes 28/04 a las 20h presento mi disco Coyote. Voy con la banda al completo para hacer un showcase de las canciones del disco, poder vender y firmar mis vinilos y charlar con todo el que se anime a venir. Simplemente animar a la gente a que se pasen por mi Spotify para escuchar esta nueva propuesta discográfica que presento y a seguirme por las redes sociales, ya que hoy en día (por desgracia) el músico depende en gran parte de esta tiranía virtual. También pueden encargar mi vinilo en mi Bandcamp o en el de mi sello discográfico Folc Records o comprarlo en los puntos de venta:Sleazy Records (Málaga) o Discos Bora-Bora. Le deseamos toda la suerte en esta puesta de largo de Coyote, sabemos que será un disfrute. Para no perdérselo.