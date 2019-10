Una muestra desvela retratos inéditos de Tom Hanks, Antonio Banderas y Penélope Cruz

Bajo el doble título de Shooting Star/Solitude, el Palacio de los Condes de Gabia acoge desde esta mañana una original exposición de dos fotógrafos dispares, con muchos puntos en común, el jienense afincado en Granada Santiago Bueno y el japonés de origen canadiense James Good. Mientras que uno ha dedicado la mayor parte de su trabajo a inmortalizar personalidades relevantes de la cultura para medios como El País Semanal, el otro ha centrado su obra en la indagación solitaria de paisajes y naturalezas muertas.

El coordinador provincial de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Samuel Peña, ha señalado durante la presentación que la muestra "entraña un misterio entre los dos artistas que exponen en esta sala, Santiago Bueno y James Good, dos artistas que están estrechamente ligados" y ha invitado al público a que visite el Palacio de los Condes de Gabia "para descubrir el nexo de unión".

El fotógrafo Santiago Bueno, autor y comisario de la exposición, ha explicado que la muestra "aborda el origen y el fin de los seres vivos, aquí contemplamos una serie de vidas, de mejor o peor calidad, y también los procesos de transformación personal, del caos y de la muerte, y todo esto se puede unir en una especie de diálogo entre ambos artistas y el espectador debe pensar porqué están juntos".

Colección de estrellas de Hollywood inmortalizadas

La exposición divide la sala alta de Condes de Gabia en dos partes simétricas, a la derecha -marcada en color rojo- la obra de Bueno Shoting Star y a la izquierda, en azul, la de James Good Solitude. En una suerte de juego de espejos, la muestra pone al mismo nivel los paisajes y las naturalezas muertas de Good con las imágenes realizadas por Bueno en Estados Unidos a los actores Tom Hanks, Juliette Binoche, Penélope Cruz, Antonio Banderas, Melanie Griffith, Daryl Hannah o Alicia Silverstone.

Entre el centenar de piezas que se exhiben en la Sala Alta del Palacio de los Condes de Gabia se encuentran una gran variedad de temas y recursos: imágenes analógicas de medio formato (Santiago Bueno) frente a fotografías digitales (James Good), retratos de estrellas de Hollywood junto a macrofotografías de insectos en estado de congelación, viejas Polaroids de la industria del porno al lado de espectaculares paisajes de Sierra Nevada.

En Solitude, la zona dedicada a James Good, destacan las series Below Zero, Deshielo y Mother Earth, un total de 40 copias de gran formato que tienen como protagonistas insectos muertos bajo el frío y pequeños objetos encontrados en las altas cumbres de Sierra Nevada. Se trata de un ejercicio ejemplar de macrofotografía a pie de campo.

En Shooting Star de Sergio Bueno sorprenden las imágenes promocionales de bandas como REM, Héroes del Silencio y Los Rodríguez, los retratos de artistas como Eduardo Chillida y Helmut Newton y sobre todo, las fotografías del rodaje de Two Much (Fernando Trueba, 1995) con Antonio Banderas, Melanie Griffith, Daryl Hannah o Dani Aiello y los encargos editoriales para El País Semanal, Tentaciones, La Vanguardia, Elle, Cosmopolitan, etc. De aquí procede la mayoría de sus retratos: Tom Hanks, Juliette Binoche, Penélope Cruz, Alicia Silverstone y Aitana Sánchez-Gijón.

Horario de visitas Del 30 de octubre de 2019 al 1 de marzo de 2020. Lunes a sábado: de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. Domingos y festivos: de 11:00 a 14:00. Entrada gratuita.

Como complemento de la exposición, hay una intervención denominada Escape room. Underworld. Showbiz & Chaos, donde Santiago Bueno documenta "el caos y la caída a los infiernos de algunas estrellas del cine americano", y en concreto, de la industria del porno, y reflexiona críticamente sobre el mundo de las vanidades. También se ha editado un completo catálogo con todas las imágenes de la exposición y textos explicativos.

Santiago Bueno Gallardo (Jaén, 1966) está vinculado a Granada desde su infancia, donde se mudó a vivir con su familia. Fotógrafo autodidacta en su juventud, hizo sus primeras fotografías profesionales en Madrid y posteriormente, se trasladó a Los Ángeles para estudiar cursos de fotografía en UCLA. Allí trabajó varios años como fotógrafo freelance para El País Semanal, Tentaciones, la Agencia Sygma y varios medios y clientes locales.

De regreso a Madrid, se dedicó durante una década a realizar encargos editoriales y de publicidad y trabajó como asistente en Europa de grandes fotógrafos como Richard Avedon, Helmut Newton o Annie Leibovitz. Actualmente reside en Granada, donde continúa trabajando como fotógrafo y consultor en impresión digital de alta calidad.