Antonio Carvajal: "A mis 80 años los premios son como un beso en la frente"

La Asociación Colegial de Escritores de España ha entregado este jueves a Antonio Carvajal el XVI Premios de las Letras Andaluzas Elio Antonio de Nebrija, un galardón que reconoce la trayectoria y las aportaciones del profesor y poeta granadino. Carvajal (Albolote, Granada, 1943), ha recibido este reconocimiento de sus compañeros en un acto que se celebró en la Biblioteca de Andalucía, en Granada, y del que tuvo que ausentarse pronto para coger un vuelo a Francia, desde donde atiende a Granada Hoy.

El catedrático Manuel Ángel Vázquez Medel se encargó del laudatio en estos premios que reconocen al poeta y profesor granadino por su "exigente diálogo" con la tradición literaria. "Nada sobra en la poesía de Antonio Carvajal, mas nada le hace falta. Cada palabra encuentra su sentido, su ubicación exacta en el poema. Y en todas se advierte su sello magistral, presto a conducirnos hacia el elíseo de los ángeles o hasta el vasto abismo del dolor humano", argumentaba el jurado.

Otros méritos

Carvajal recogió este galardón que en ediciones anteriores ha recaído en escritores como Antonio Gala, Manuel Alcántara, Pablo García Baena, Rafael Guillén, Josefina Molina, Mariluz Escribano, Juana Castro o Ángel García López. Aunque Carvajal nunca se ha presentado a premios, ganó el Nacional de Poesía en 2012 por Un girasol flotante y tiene además el premio internacional Piero Bigongiari de Pistoya, o el premio de la Crítica por Testimonio de Invierno.

El poeta ha recibido además la Medalla de honor de la Fundación Rodríguez-Acosta, la Medalla al Mérito de la Ciudad de Granada, la Medalla de Oro del Ateneo de Sevilla, y es hijo predilecto de Albolote, de la provincia de Granada y de Motril.

-¿Cuál es su vinculación con Francia?

-Joëlle Guatelli responde en gran parte a esa pregunta en su tesis doctoral. Ahora tiran de mí muy fuertes lazos familiares, hoy en La Rochette, a orillas del Sena. Daré un dato suficiente: Seghers, la gran editorial, tiene en su catálogo a tres poetas españoles del siglo XX, Blas de Otero, Gabriel Celaya y Antonio Carvajal.

-¿Qué ha supuesto el Premio de las Letras Andaluzas Elio Antonio de Nebrija en su carrera?

-Una muestra de respeto y afecto que nunca se espera y siempre se agradece. Mi carrera fue Filología Románica y me fue muy bien. Nunca he sido profesional de la poesía y, a mis ochenta años, los premios son como un beso en la frente.

-Después de tantas distinciones, ¿sigue haciendo la misma ilusión recibirlos?

-Las ilusiones son otras. Espero asistir a la defensa de la sexta tesis sobre mi poesía. ¡Al fin un valiente se ha atrevido con mi libro más potente y renovador, Serenata y navaja! Y soy el único poeta joven (entonces y para siempre) que tiene un poema dedicado por el premio Nobel don Vicente Aleixandre. El profesor Vázquez Medel enumeró, y yo lo oí con agradecido reconocimiento, a quienes han consolidado mi poesía. Esa es mi ilusión, seguir resonando en corazones fraternos.

-Nunca se presenta a previos de poesía. ¿Por algún motivo en especial? ¿Son importantes para que los poetas jóvenes tengan la posibilidad de publicar?

-Me presenté a uno cuando estudiaba bachillerato y aprendí: nunca más, la persona ha de valer por sus obras, no por avales ajenos. Eso me lo aplico personalmente, pero, dada la miseria moral de nuestra sociedad, que confunde cultura y espectáculo, si no hay premios muchas veces no hay otro modo de publicar, y ahí entra el deber de calidad que deben tener los jurados, como demuestra el premio de poesía joven que convoca el ayuntamiento de mi pueblo, Albolote.

-El 6 de marzo se presentaba en Albolote una antología de tu obra de 1968 a 2022 en Cátedra, Nos diferencia el cuerpo, en la colección Letras Hispánicas. Un volumen así en una editorial como Cátedra, ¿lo convierte a uno directamente en un clásico de la Literatura española sin necesidad de ningún reconocimiento más?

-No desde el punto de vista de la calidad, sí desde otras perspectivas no literarias. Yo tengo reconocimientos que el profesor Vázquez Medel enumeró en su laudatio y que le dan cuerpo real a mi nombre, no una fama vana y pregonera.

-¿Cree que ha construido, consciente o inconscientemente, una obra poética a la contra de la crítica, la moda y el mercado?

-Siempre he cantado “lo que me da contento y lo que quiero”. Es verso de Fray Luis de León traduciendo a Virgilio. ¿Más claro? Escribo lo que me da la gana, cuando me lo pide el cuerpo y lo que el cuerpo me pide. He vivido y vivo de mi trabajo, no de explotar ni de adular a los demás, y por eso me siento libre para hacer lo que más me gusta: leer a los mejores, pasados y presentes, dialogar con ellos. En eso sigo.