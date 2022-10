Antonio Luis Gallardo: “Falta todavía convencernos de que Granada es única”

Antonio Luis Gallardo Medina presentará el próximo día 14 en la Casa de la Cultura de Salobreña su libro Relatos de mis entretelas. Con Salobreña y Granada al fondo. Se trata de un trabajo de narraciones breves en el que el autor envía su memoria a recordar cómo fueron su infancia y su adolescencia en Salobreña y su posterior llegada a Granada. Antonio Luis Gallardo tiene el récord de lector que más cartas le han publicado en los periódicos. Hasta el día de hoy han sido 1.675. Con este libro pretende que sus recuerdos sean también vividos por sus nietos y sus hijas, las que le han animado a publicar sus relatos.

-Todos los que escriben un libro como el suyo lo hacen con un propósito. ¿Qué le ha llevado a escribir el suyo?

-He escrito este libro siguiendo el consejo de mis hijas Laura y Marga, que siempre estaban animando a que contara sobre cómo vivía en Salobreña cuando eras un niño un adolescente. “Hazlo para que tus nietos sepan cómo era el abuelo y cómo era la Salobreña que viviste”. Así que el libro ha sido escrito a empujones y por deseo de mis hijas.

-¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?

-Nadie puede decir esa expresión, salvo aquellos que vivieron un pasado feliz y único, en dónde no había dolor. En mi caso tanto el tiempo que he vivido como el presente han sido buenos, pues los personas que me acompañan son queridas y aceptadas por mí libremente.

-¿Qué es lo que más echa de menos de su pasado?

-Por supuesto y sin lugar a dudas, las personas queridas y que me faltan. Principalmente mi padre, mi madre y mi hermana Amparo.

-Sus relatos son, como usted mismo dice, con Salobreña y Granada al fondo. Me imagino que donde nació y donde vive ahora.

-Nací en la calle Cristo, arteria principal del pueblo de Salobreña. Me crie allí entre taxistas, autobuses, fraguas y alegría, mucha alegría. Vivo en Granada, ciudad universal y universitaria, que tanto marcó mi juventud y que cada día lucho por ella, para que sea un lugar aceptable y aceptado por mis hijas y nietos.

-Usted es un consumado lector que envía diariamente cartas a los directores de los periódicos para que se publiquen. ¿Eso es para usted gratificante?

-No lo dude usted nunca. Que a un individuo como yo que nunca ha sabido juntar dos palabras juntas y que ha dedicado toda su vida al trabajo en la industria farmacéutico le hayan publicado 1.678 cartas en los periódicos, para mí resulta gratificante. No sé si será un récord, lo que sí sé es la felicidad que me produce la publicación de cada una de ellas y las personas tan diversas que las leen. De locura en un viejo jubilado que, en lugar de jugar al mus o a la petanca, se dedica a escribir una carta diaria al periódico con la ilusión de que se la publiquen.

-Que le falta a la Granada de ahora que había en la Granada de antes.

-Para empezar la sensación y el convencimiento que Granada es única. Aunque no sea Granada la bella de Ángel Ganivet, sí es la primera en muchas cosas. Lo que pasa es que hemos perdido el norte y cualquier provincia hermana nos está arrebatando cosas que nosotros teníamos o en donde éramos los primeros. Tenemos que creernos que somos los mejores y pelear por ello. Que seamos espejo de toda Andalucía. Saquemos ya de la mochila la malafollá, la desidia, el abandono y las ganas de pelear por todo lo nuestro.