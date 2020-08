"De aquí yo no me moveré, yo no me moveré; Aquí todo está bien", cantan Angelina Herrera e Ismael Cámara en una de las primeras frases del tema Estrella de los Mares, incluido en su último álbum El Resto del Mundo. Y es que Apartamentos Acapulco -formado por ellos dos junto a Pedro Ernesto Moreno y Jorge Murillo- se forjó en la ciudad de la Alhambra y no tienen pensamiento de abandonar sus calles. Su amor por Granada se plasma en Camino de Ronda, otro de sus temas que Cámara, que atiende a la entrevista vía WhatsApp -cosas de la pandemia-, describe como un "homenaje" a una de las calles más importantes de la metrópolis. La banda, que ha logrado cruzar el charco, no se olvida de cómo empezó y agradece mucho a los grupos y salas de la ciudad el haber traído la cultura musical extranjera a Granada porque eso ha permitido "crear escuela".

-¿Por qué Acapulco?

-No tiene nada que ver con el Acapulco de México. Nuestro nombre viene de unos apartamentos que hay en Torrenueva. Somos de allí y teníamos un par de canciones pero sin saber muy bien bajo qué nombre nos presentaríamos. Pasamos por allí y de repente dijimos: "Oye, ¿por qué no Apartamentos Acapulco?". Así fue y así se quedó.

-En cuanto a influencias, ¿son un mix de todo lo antiguo y nuevo?

-Quizás con los grupos más antiguos que empezaron en los 90 sí que tenemos más cosas en común. Nos inspiran bandas como Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, Pavement, Dinosaur Jr… Ese denominador común hace que sonemos un poco parecido.

-¿Cómo fueron los comienzos? ¿Qué cosas de la industria se han encontrado por el camino que no les han gustado?

-Hemos estado en Sudamérica y eso ha estado genial. Una de las mejores cosas de haber formado el grupo –aparte de haber conocido a mucha gente-, ha sido la posibilidad de viajar. Hemos estado una vez en México, una vez en Argentina y bueno, tenemos previsto volver si todo esto se arregla. Los comienzos fueron fáciles, demasiado quizá, tuvimos mucha suerte. El grupo, casi sin pretenderlo, empezó a funcionar, salieron conciertos, mucha gente quiso ayudarnos. Todo fue muy rodado. De la industria musical cambiaría millones de cosas, pero como en todas las industrias imagino… Cuando entras dentro te das cuenta de cómo funciona todo y que hay algunos factores extra musicales que afectan incluso más que la propia música. Son cosas que creo que no están bien.

-¿Tiene Granada una fuente inagotable de grupos indie? ¿Eso aporta dificultades o facilidades a la hora de comenzar?

-Aquí surge la eterna pregunta de si Granada favorece o no a la música Indie y a los grupos que empiezan. Desde fuera se ve todo genial y claro que ayuda estar en una ciudad que ha visto nacer a Los Planetas, Lory Meyers; rockeros como 091 o Lagartija Nick. Hay muchos grupos que han hecho escuela. Poder hablar con ellos, tomarlos como referencia e ir metiendo cabeza poco a poco en el mundo de la música, motiva a la hora de formar el grupo y ensayar. Pero el hecho de que en una ciudad tan pequeña haya tantos grupos hace que se generen muchas rivalidades. Estaría genial que sucediese todo lo contrario, pero por desgracia no es así. Se crean piques entre bandas. Algo que yo he experimentado es que cuando un grupo empieza a destacar lo más mínimo, ya sus componentes se convierten en súper estrellas. Se pierde un poco la noción. Se necesita más paciencia.

-La influencia de grupos indie británicos es innegable en las bandas de esta ciudad, ¿cómo han llegado hasta aquí? ¿Se ha hecho un esfuerzo por traer música extranjera?

-Tenemos la suerte de que uno de los grupo pioneros en traer todo eso, fueron Los Planetas y, junto a la sala Planta Baja, hicieron que llegase a Granada toda esa música anglosajona. Antes de eso aquí todavía estábamos con La Movida Madrileña, la música Ochentera… Los Planetas sobre todo quisieron imitarlos, crear un sonido que por aquellas aún no se conocía.

-Muchas de sus letras recurren al imaginario cinematográfico, ¿cuáles son los géneros que más les inspiran?

-Hay canciones que es verdad que están inspiradas en películas pero no somos especialmente cinematográficos. Es algo que nos han dicho un montón de veces. Hay alguna canción que sí, como es el caso de ‘La Langosta’. Pero no somos muy cinematográficos a la hora de componer.

-¿Es mejor el dolor a la hora de componer o la felicidad momentánea también permite concebir buenas letras? ¿Son de crear primero la melodía y la música, y después la letra? ¿O al revés?

-Tengo una teoría en torno a eso y es que uno se para a escribir cuando está triste. Si estás contento pues te paras a vivir el momento, disfrutas. Aunque alguna vez he hecho el esfuerzo y no todas las canciones hablan de cosas tristes, sí que es más fácil escribir en torno a la tristeza porque se usa mucho la música como autoayuda. Yo intento soltar toda la mierda, todo lo que me perturba y así me limpio. Pero a la hora de componer, no hay una fórmula o una clave. Hay veces que sale una melodía y luego sale la letra o viceversa, un riff de guitarra… Escuchas algo que te inspira, no sé, va rulando.

-¿Va mejor el formato single que el LP? ¿En qué les ha beneficiado la llegada de plataformas digitales como Spotify?

-Tenemos varios singles porque hoy en día la forma de consumo va así. Cada vez menos gente compra discos, pero tenemos otra manera de pensar. Quizás porque pertenecemos a otra época y, aunque no esté de moda, nos gusta seguir lanzando en formato físico. Lo que pasa con el surgimiento de todas esas plataformas digitales es que ayudan a que tu música se difunda con rapidez. Vaya, que si no fuese por ellas nadie nos hubiese escuchado. Lo que hicimos fue subirlas ahí, pensando que nadie las escucharía y mira, se dio la suerte de que sí. Empezó la gente a escucharlas, gustaron y hasta día de hoy.

-¿Hay nuevos proyectos en mente?

-El grupo sigue adelante. Nosotros abrimos un día la caja de pandora con las canciones que antes te comentaba y creo que ya difícilmente podría dejar de hacer canciones. Es una forma de vida. Así que los proyectos son seguir grabando discos y tocando en directo cuando todo esto se recupere. También me alegro un montón de que tanto el batería como el bajista de este grupo, hayan comenzado proyectos paralelos. Que continúen haciendo música, que se animen a seguir haciendolo. Que todos nos dediquemos a crear y a hacer que la gente disfrute con la música es algo genial.

-¿Hay nuevas fechas de conciertos?

-Hemos tenido que anular un montón de cosas para este verano. Incluso conciertos que han surgido tras el confinamiento y no nos atrevimos a hacer. Ahora ya sí nos hemos animado a volver a hacer cosas y estaremos por Valencia -Casa del Mar- el 20 y el 21 de agosto. El 11 de septiembre tocaremos en el Alcázar de San Juan y el 2 de octubre en Granada, en la sala Planta Baja.