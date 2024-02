Armilla cambia la ubicación para ver la final de OT 2023 ante la gran demanda de entradas para apoyar a Paul Thin

A escasos días de que se conozca al ganador o ganadora de la nueva edición de Operación Triunfo, Granada se vuelca por completo con el armillero Paul Thin, con un evento repleto de sorpresas para apoyarlo en la final. Desde que el Ayuntamiento de Armilla anunció que estaba todo dispuesto para seguir en directo la gran final y mostrar todo su apoyo, la demanda de entradas para asistir al evento ha superado todas las expectativas, obligando al Consistorio a buscar un emplazamiento con mayor capacidad.

Según ha informado el propio Ayuntamiento de Armilla, los asistentes podrán disfrutar de la final del concurso en el Pabellón Rafael Machado Villar, donde además habrá animación, photocall y muchas sorpresas desde una hora antes del inicio de la gran final.

Todos los interesados podrán asistir a la instalación deportiva sin necesidad de invitación. De esta forma, el Consistorio armillero responde a la multitud de peticiones que sus seguidores y seguidoras han hecho de poder ver la gala en directo en la localidad.

GALA FINAL OPERACIÓN TRIUNFO EN ARMILLA CAMBIO DE UBICACIÓN



Pabellón Rafael Machado Villar

Teniendo en cuenta la amplitud del espacio la ENTRADA SERÁ GRATUITA y ya no será necesario recoger invitación

El de Armilla derrocha talento, versatilidad, sensibilidad y creatividad cada vez que se sube a un escenario y hace suyas cada una de las propuestas musicales que desde Operación Triunfo le lanzan semana tras semana, lo que le ha valido para llegar a la final como uno de los claros favoritos, de hecho desde el principio del programa se ha posicionado como uno de los favoritos claros del público.

Él ya es un artista en sí mismo. El público lo supo desde el momento en el que entonó las primeras sílabas de aquel magnético 'Way Down We Go' de Kaleo en la Gala 0, canción que tendrá la oportunidad de volver a cantas sobre el escenario de Operación Triunfo si se convierte en uno de los tres más votados por el público. Antes de eso, Paul Thin volverá a demostrar, una vez más, su amor por la música con una versión de 'Baby Hello', de Rauw Alejandro y Bizarrap.

Operación Triunfo 2023 llega a su fin, y este lunes 19 de febrero Naiara, Juanjo, Paul Thin, Ruslana, Martin y Lucas se rasgarán las vestiduras sobre el escenario para hacerse con el perseguido título de ganador de la edición en una gala que contará con grandes sorpresas, como las actuaciones de Ana Mena y Lola Índigo, o el reencuentro de todos los concursantes.