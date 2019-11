La granadina Belén Mazuecos gana el Certamen de Dibujo Gregorio Prieto

Profesora en la UGR, gestora cultural y creadora, Belén Mazuecos brilla por sí sola en el panorama artístico de la ciudad. La pintora se ha hecho con el primer premio del Certamen de Dibujo Gregorio Prieto, uno de los más prestigioso a nivel nacional. El galardón, dotado de 8.000 euros, contempla una exposición individual de la autora en el Museo de la Fundación Gregorio Prieto en Valdepeñas (Ciudad Real). Su obra La impostora se ha impuesto a más de 300 trabajos presentados por 240 artistas en el presente certamen, que celebra este año su 25 edición.

"Es la primera vez que me presento al concurso y ganarlo me anima a seguir trabajando y creando. Me hace mucha ilusión, también, el proyecto expositivo que supone el premio", ha declarado Mazuecos "muy emocionada e ilusionada" tras conocer el fallo del jurado. La impostora será expuesta, junto a otro medio centenar de piezas seleccionadas, en una muestra que se inaugurará en el museo de Valdepeñas en diciembre de este año. Posteriormente, ya en febrero de 2020, la exposición se podrá ver en Madrid.

Realizada con carboncillo y carbón prensado sobre papel de gran formato, la obra reconocida forma parte de un proyecto más amplio llamado El rey desnudo, que, explica Mazuecos, "está inspirado en el relato homónimo y plantea el problema de la crisis de legitimidad del arte, la asimetría de la información entre los distintos agentes del ámbito artístico y la distancia que separa al arte de la sociedad". La pieza se pudo ver la pasada primavera en una muestra de la granadina, junto con las otras obras que conforma El rey desnudo, en el Krakowskie Forum Kultury de Cracovia (Polonia).

El jurado del certamen ha estado presidido por Juan Manuel Bonet, crítico de arte, comisario de exposiciones y anteriormente director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y del Instituto Valenciano de Arte Moderno, además de ex director del Instituto Cervantes. Otros miembros del jurado han sido María José Salazar Herrería, Francisco Javier Pérez Rojas, María Dolores Chamero Moyano y Marta Beltrán Ferrer, ganadora de la edición anterior.

Belén Mazuecos (Granada, 1978) es profesora de la Facultad de Bellas Artes de la UGR y su trabajo se sitúa, según sus propias palabras, en el campo de la pintura expandida, pivotando desde el dibujo y la pintura propiamente dichos, hacia los territorios del arte de objetos, la instalación o la intervención site specific".

La creadora ha participado en numerosas exposiciones nacionales e internacionales. Actualmente, está participando en la exposición La vanidad de su belleza: Granada como imagen para el arte en el Museo de la Memoria de Andalucía junto con obras de artistas de los últimos 150 años como Carmen Laffón, Luis Gordillo, Eduardo Arroyo, Soledad Sevilla o José Guerrero entre otros.

La Fundación Gregorio Prieto, adscrita al Ministerio de Cultura, fue constituida por el propio pintor en la Cueva-Prisión de Cervantes, en Argamasilla de Alba, en 1968. Su objetivo es la difusión y conservación de la obra artística del pintor Gregorio Prieto, de sus manuscritos, correspondencia y otros textos, así como de promover actividades culturales. En 1990, la fundación adquirió una casa para ubicar su museo en Valdepeñas. Este museo acoge desde 1996 toda la obra de Gregorio Prieto propiedad de su Fundación.