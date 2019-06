En definitiva, música para todos los gustos, para todos los bailes, para todas las edades y para todas las sensibilidades. Y música buena y fiesta que es lo que importa al fin y al cabo. Un sorbo de energía, de 'taurina' de la buena que dejó con buen regusto a las miles de personas y con resaca a otras tantas. Resaca buena que no dudarán en repetir hoy.

Tras el concierto, Ángel Sánchez , uno de los fundadores y pieza fundamental del conjunto aseguró que llevan de gira con "brújula" muchas salas y conciertos pero que la cita de ayer era especial por "tocar en tu ciudad, rodeado de tu gente y compartir escenario con bandas a las que admiras". "Es una gran oportunidad, y la hemos aprovechado. el público no ha parado de disfrutar", dijo.

El inicio del festival fue para las bandas emergentes. Así, a una hora temprana pero sin exageraciones abrieron el primer escenario del Bull Festival, los músicos de Maldito Megías y los Decadentes . Desde el primer minuto, comenzó la descarga con esta banda, que presentó un set list muy festivalero con el que lograron fidelizar al público más puntual y captar a todo el que se iba acercando. No es de extrañar, pues la mezcla de canciones melódicas hechas con el desparpajo y el descaro de este granadino y de la gran banda que le acompaña, doblegan cualquier voluntad.

No fue la única actuación autóctona que puso patas arribas el Cortijo del Conde. A las 22:00 horas, en horario más digno, como más de padres, actuaron unos Niños Mutantes que no faltan a la cita y que como viene siendo habitual hicieron un recorrido por un repertorio que tiene ya más de 20 años sobre las tablas.

C. Tangana, protagonista de la segunda jornada

Antes de morirme, Mala mujer, Bien duro, Booty. ¿Quién no ha escuchado a C. Tangana en los últimos tres años? Antón Álvarez ha pasado de ser un rapero conocido en los círculos underground -gracias a su disco Agorazein-a chico de oro del trap español. El músico madrileño no ha parado de amasar hits bailables y gamberros desde su alianza con la discográfica Sony Music. Sin olvidar sus colaboraciones con Rosalía. El artista sacará a pasear hoy su chulería por el Bull Music Festival en su segunda jornada en el Cortijo del Conde.

Hoy se dará la bienvenida al mes de junio, con los mismos horarios de ayer -desde las 17:00 hasta las 6 de la madrugada-, con las actuaciones de Beret, Mago de Oz, Juanito Makandé, Dorian, SFDK, Green Valley, Rapsusklei, Eskorzo, Antílopez, Arce, Zoo, Carlota, Inés y Los Inesperados y The Fixed. En el escenario Underground Tenth habrá sesiones de Christian Smith, Davide Squillace, Dennis Ferrer, CJ Jeff, Hosse, Junior, Álvaro Sánchez e INT.