Antes de morirme, Mala mujer, Bien duro, Booty. ¿Quién no ha escuchado a C. Tangana en los últimos tres años? Antón Álvarez ha pasado de ser un rapero conocido en los círculos underground -gracias a su disco Agorazein- a chico de oro del trap español. El músico madrileño no ha parado de amasar hits bailables y gamberros desde su alianza con la discográfica Sony Music. Sin olvidar sus colaboraciones con Rosalía.

C. Tangana sacará a pasear su chulería por el Bull Music Festival. El artista es una de las grandes confirmaciones del tercer avance del cartel. Al autor de Mala mujer se suman Dorian, la banda barcelonesa con un sonido a caballo entre el pop electrónico y la new age; Arce, el rapero que más suena en los vestuarios de la selección española; Dennis Ferrer, un disc jockey con inclinación al house; y los granadinos Eskorzo.

Presencia femenina a los platos

La dj granadina más internacional, Marien Novi, transmitirá su elegancia deep-house y su buen hacer en su ciudad mientras que la explosión de color y energía de la valenciana Innmir se encargará de aportar la frescura con su técnica capaz de mezclar géneros como el rock, el pop y el indie dance.

Hasta el momento, el festival granadino había confirmado a Sex Museum, Ayak y Prok, Rozalén, Beret, La Pegatina, Niños Mutantes, Medina Azahara, Fatima Hajji, SFDK, Juanito Makandé, Los Zigarros, Fuel Fandango, Álvaro Sánchez, Koel, Lorena Caba e Inés y los Inesperados.

*La tercera edición del festival se celebrará el 31 de mayo y 1 de junio en el Cortijo del Conde.