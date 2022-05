CajaGranada abre sus puertas a la exposición 'Mi blancor almidonado' de Kate Daudy

La Sala de Exposiciones Temporales del Centro Cultural CajaGranada acoge hasta el próximo 25 de septiembre la muestra 'Mi blancor almidonado: autorretrato con piedras, sudario y una semilla', el último trabajo de Kate Daudy. La exposición ha sido presentada por el director-gerente de CajaGranada Fundación, Fernando Bueno, y la propia artista Kate Daudy.

Entre las piezas de la exposición destacan treinta y ocho fotografías de piedras que representan los treinta y ocho años vividos por el poeta Federico García Lorca (1898–1936). Kate Daudy desgrana así su amor por la obra de Lorca en un acto de alegría por su existencia y, a la vez, dolor por las circunstancias de su pérdida.

Federico ha sido la primera inspiración de todo su compromiso como artista, de sus experimentos con nuevos medios y materiales, de su activismo y filantropía y de su apuesta por el poder del arte para contribuir a construir un mundo mejor.

Daudy ha generado un espacio en esta exposición para cuestionar cómo elegimos enfrentar los muchos desafíos y obstáculos que se nos presentan. Capturados con detalles hiperrealistas, los retratos de piedras son una constelación de centinelas que ayudan al visitante a explorar y reevaluar su experiencia en el contexto del mundo natural. Recuerdan las cualidades esenciales que el ser humano tiene en su interior: la capacidad de amar y perdonar, la generosidad, la valentía, la pureza de intenciones, la dignidad, la bondad.

Durante el acto de presentación celebrado esta semana, Fernando Bueno, ha querido agradecer a Kate "el enorme trabajo realizado en la producción de esta exposición que rebosa simbolismo y esperanza”. “Para CajaGranada Fundación es un auténtico honor abrir en nuestras instalaciones esta muestra a todos los ciudadanos, una muestra cargada de sensibilidad”, ha añadido.

Por su parte Kate Daudy ha querido destacar la fuerte impronta que tiene en su trabajo “la figura de ese granadino universal que es Federico García Lorca”. “La obra y personalidad de Federico me inspiran y me dan confianza, su profunda sencillez a la hora de crear me hace sentirme muy identificada y me dota de libertad” ha explicado.

Igualmente, la artista, asidua visitante de los lugares lorquianos de la provincia de Granada, ha hecho hincapié “en esa visión del poeta de Fuente Vaqueros que siempre apuesta por el débil, por el pueblo llano”.

Por último, ha subrayado la importancia de una de las piezas más destacadas de la exposición, una enorme instalación que representa un sudario, “símbolo de todos los que, como Lorca, perdemos y no podemos velar como merecen”.

Kate Daudy

Kate Daudy es una artista visual y escritora británica, reconocida por su trabajo de exploración y reevaluación de la experiencia humana en el contexto del mundo natural y por sus intervenciones escritas en espacios públicos y privados.

Sus observaciones se han incorporado a una variedad de disciplinas artísticas que incluyen el trabajo sonoro, el cine, la interpretación, la colaboración interactiva, la fotografía, la escultura o la publicación de libros. Igualmente, Daudy participa de forma regular en acciones filantrópicas. Los aspectos más destacados de su trabajo reciente incluyen instalaciones a gran escala.

Su obra se ha exhibido por todo el mundo: en la Saatchi Gallery, en el South Bank Centre y en la Catedral de San Pablo de Londres. Igualmente, ha expuesto en Jordania, Kuwait, Madrid, Nueva York, París, Moscú, San Petersburgo y Singapur.

En palabras de Marina Warner “aunque disruptivo, el trabajo de Daudy está lleno de optimismo. Las circunstancias mundiales actuales pueden parecer terribles, pero el futuro está en nuestras manos”.