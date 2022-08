Carmen Santaella: ''Vamos muy lento en comparación con otros sectores y esto tiene que cambiar''

Graduada en periodismo y especializada en moda y belleza, Carmen Santaella escribe sobre tendencias, maquillaje, skincare y cuidado capilar. Desde que comenzó su trayectoria en la prensa escrita, ha firmado en muchas de las cabeceras más importantes a nivel nacional e internacional. Además, es creadora de contenido en redes sociales, donde desarrolla su vocación como periodista en formato audiovisual. Se considera una auténtica experta en todo lo que tenga que ver con Hailey Bieber, los bolsos de lujo icónicos y la categoría de iluminadores, bronceadores y labiales rojos.

Desde que la granadina se graduase en Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y Asesoria de Imagen y Personal Shopper en la Universidad Complutense, ha publicado más de 1400 artículos como periodista especializada en tendencias de moda y belleza. Colabora con las cabeceras con más prestigio en el terreno de la moda y la belleza, como son: Women’s Health, Diez Minutos, Hola, InStyle, Elle y Cosmopolitan.

Como creadora de contenido en redes, la periodista tiene cada vez más éxito. En Instagram suma ya 17 mil seguidores y en TikTok casi 150.000 que no se pierden ni un solo vídeo suyo. En las redes, Santaella ofrece consejos sobre asesoría de imagen, recopila los mejores clones de artículos de lujo en su versión más low cost, analiza estilismos, comparte sus looks, etc., todo de una manera cercana y sencilla que no deja indiferente a nadie. Sus seguidores aprecian su contenido de calidad que está más que fundamentado, ya que hoy día en redes no hay mucha profesionalidad y cualquiera puede ser ‘’experto’’.

Carmen Santaella, pura vocación

-¿Cómo y cuándo le surgió esa pasión por el periodismo?

-Tendría unos 9 años cuando decidí que quería ser periodista. No tengo muy claro qué me llevó a decidirlo, siendo tan pequeña, pero creo que fue gracias a mi profesor de inglés. Paul era periodista y, aunque se dedicaba a la enseñanza, muchas veces hacía alusión a su carrera y recuerdo lo mucho que me llamaba la atención. Un día llegué a casa y le dije a mis padres que quería ser periodista y, desde ese momento, nunca cambié de opinión.

-Es una persona creativa y curiosa que ha procurado la evolución de la tradicional prensa escrita sobre moda al mundo audiovisual más inmediato, ¿cómo se siente al respecto?

-Siento que es una evolución natural en el mundo de la prensa. Poco a poco, los lectores y, en este caso, la audiencia demanda otro tipo de formatos y es lo que debemos darle.

-Su contenido en TikTok ofrece un enfoque diferente y profesional del mundo beauty al que estamos acostumbrados, ¿qué destacaría como lo mejor y lo peor de su presencia/perfil en la plataforma?

-Siempre digo que lo mejor de mi presencia en la plataforma es que pongo cara al periodismo de moda en España. La gente está muy acostumbrada a leer las firmas de los artículos (y ni eso) pero no son conscientes de que detrás de las mismas hay jóvenes cualificadas y capaces de ofrecer información veraz y rigurosa. Lo peor es la sobreexposición y, consecuentemente, los comentarios despectivos, que son diarios.

''Todavía hay muchas personas a cargo de las cabeceras que no están tan al día y esto está perjudicando al sector''

-¿Alguna vez ha pensado en dejar las redes debido a este tipo de comentarios?

-Todas las semanas.

-¿Qué consejo le daría a su 'yo' de hace 5 años?

-Que siga por ese camino, que lo está haciendo genial. La vida pone todo en su lugar y que, poco a poco, todo se irá encaminando sin que se dé cuenta.

-¿Echa de menos su ciudad?

-Sí. Echo de menos vivir en Granada por la calidad de vida que ofrece, por tener a mi familia y a mis amigos cerca… Pero adoro vivir en Madrid porque dispongo de oportunidades que mi lugar de nacimiento no me ofrece, ni me ofrecerá.

-¿Si tuviera que elegir el trabajo de sus sueños cuál sería?

-El que tengo aunque, si me pongo un poco más ambiciosa, me encantaría dirigir una revista de moda.

''Falta mucha profesionalidad y el rigor brilla por su ausencia''

-¿Qué opina del periodismo actual; cómo ve el futuro de la prensa escrita?

-Como decía antes, creo que el periodismo se está adaptando poco a poco a las nuevas tendencias y herramientas. Sin embargo, creo que todavía hay muchas personas a cargo de las cabeceras que no están tan al día y esto está perjudicando al sector. Vamos muy lento en comparación con otros sectores y esto tiene que cambiar.

-Hábleme un poco del mundo beauty entre las influencers, ¿cómo se ubica en él? ¿Qué le parece?

-Falta mucha profesionalidad y el rigor brilla por su ausencia. Nos hemos acostumbrado a recibir reseñas de belleza de cualquier perfil cuando, en realidad, hay temas complicados que solo un profesional debería divulgar. Es una pena y un error pero, por suerte, el público es cada vez más consciente de que no todo vale.

-¿Cuáles son sus planes de futuro en el terreno profesional?

-De momento me propongo mantener mis colaboraciones en prensa porque escribir es mi necesidad vital. Sin embargo, seguiré compaginándolo con mi contenido diario en TikTok, así como dos nuevos proyectos de los que todavía no puedo hablar. Uno tiene que ver con moda y el otro con el periodismo en su faceta más pura. Hasta ahí puedo leer.