Granada se va de Carnaval: comparsas granadinas en el Falla de Cádiz y en Málaga

Resulta imposible negar que el Carnaval es una de las fiestas más populares de Andalucía, y cada vez son más las agrupaciones granadinas que se animan a crear una comparsa o chirigota y recorrer nuestra tierra presentándolas. Ya sea en actuaciones independientes, los certámenes que se celebran en toda la región, como por ejemplo los Concursos Oficiales de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz y Málaga o, por último pero no menos importante, como agrupación callejera.

La primera comparsa de la que hablaremos son 'Los indispensables'. Con cierto recorrido en el Carnaval de Cádiz tras actuar en 2019 con la comparsa 'El alcalde', han vuelto a las tablas del Gran Teatro Falla con un concepto y tipo basados en abejas obreras, encargadas de 'producir la miel para todos los que pasan miseria', un claro guiño a la sociedad con llamada a la revolución incluida y constantes alusiones sociales y políticas. En su actuación incluyeron a una intérprete de lenguaje de signos, gesto aplaudido por el público gaditano, así como el homenaje, por ''permitir a estos granadinos haber mamado el Carnaval de Cádiz'' a Rafael Izquierdo, productor carnavalero recientemente fallecido que introdujo las famosas cintas para que los aficionados pudieran escuchar sus agrupaciones favoritas cuando quisieran. Entre las curiosidades de este grupo, destaca la presencia como componente del gaditano Moi Botana, uno de los componentes clásicos de la chirigota del Cascana, entre otros grupos.

Hablamos con su director, Pablo García, sobre la comparsa.

Os habéis sentido bien recibidos en Cádiz y que vuestro pase ha gustado?

La verdad que sí, tanto en persona, en el teatro, como por las redes, hemos sentido el cariño y el agradecimiento de los gaditanos, que la comparsa ha gustado, estaba bien cantada y afinada. Lástima que el jurado no haya opinado lo mismo como para pasar el corte, pero considero que la impresión o gusto de 5 o 6 personas, aunque sean las que decidan, sea definitiva.

De donde os nace esta pasión e interés por el carnaval de Cádiz?

A pesar de que se necesita algo más de apoyo e interés en Granada por parte de los carnavaleros e instituciones, la comparsa se forma en 2015 con aficionados al carnaval cuyo punto de encuentro era Granada, dando pasos hacia delante para mantener vivo el carnaval en nuestra provincia.

Os ha resultado complicado sacar adelante la comparsa, los ensayos...?

En Granada no se tiene/quiere tener demasiada experiencia, por lo que es complicado encontrar a tantos componentes con interés, tanto cantantes como músicos. Hemos tenido muchos músicos con arte y talento pero no tiene nada que ver saber tocar un instrumento con saber aplicar el conocimiento a la música del carnaval. Sí que resulta complicado siempre, aunque la experiencia y el recorrido hace que se tengan claras las tareas a realizar y las personas con las que tenemos que ponernos en contacto, algo provocado por la consolidación de nuestro grupo y el tiempo que llevamos juntos, y las buenas incorporaciones que hemos tenido respecto a 'El alcalde'.

Es la 2º vez que actuáis en el Falla, con un grupo cambiado respecto a 'El alcalde'. ¿Habéis notado mejoría en cuanto al desarrollo del pase?

Considero que sí, aunque muchas veces resulta complicado al variar tanto la situación de un año a otro. Nos ha cogido un poco el toro respecto al tiempo, también se ha dado el debut de algunos componentes en las tablas del Falla, algo siempre complicado, nuevos repertorios... Para nosotros el pase fue muy mejorable, pero respecto al público, que no puede conocer como lo teníamos ensayado y calibrado, creo que si ha habido una mejoría con una comparsa más "gaditana" y carnavalera.

Cuando y por qué decidisteis incluir a una intérprete de lengua de signos?

Con respecto a la intérprete, Nelida Prieto, se venía barajando de hace tiempo, pero ha sido complicado porque lo que no se puede hacer es llevarla al Falla pero no a otros concursos con menos repercusión. Si apuestas por la inclusión, debes hacerlo totalmente y no hacerlo solo en Cádiz que es donde está el foco, ya que caeríamos en sensacionalismo y ventajismo. Varios compañeros trabajamos con el colectivo de diversidad funcional, y hasta que no tuvimos claro que se podía llevar a cabo en casi todas las actuaciones no lo decidimos. Las personas con problemas de audición son las que más sufre, sin poder percibir las letras del carnaval, que debe ser visto y escuchado. Nuestra intención no es alardear ni darle demasiada importancia a este hecho, ya que en cualquier plantilla de cualquier empresa, agrupación o institución debería haber personas así. Es como vemos las cosas y así las hemos hecho.

En Cádiz ha gustado mucho el homenaje a Rafael izquierdo, que os llevo a escribirle una letra?

Sobre el pasodoble de Rafael, el punto de partida fue su fallecimiento. Hablando con nuestro autor Juanmi Armuña sobre cuantas cintas de carnaval teníamos. Cualquier carnavalero (con cierta edad) ha "mamado" carnaval gracias a las cintas, ya que hace 25-30 años no había otras formas de hacerlo, o radio o cintas. Cuando Rafael falleció vimos que nadie le hizo un homenaje en el concurso de mayo de 2020, lo que nos decidió a hacérselo nosotros, a modo de bonito recuerdo. Invitamos a su familia al palco y recibimos muchísimas muestras de cariño. Se sentían un poco "solos" por el poco reconocimiento que ha tenido una persona que ha hecho tanto por Cádiz y su carnaval, y tener allí a su hijo y a su nieto para que escucharan nuestra letra dedicada, siendo a día de hoy los únicos que nos hemos acordado, es algo inolvidable y muy emotivo.

La otra agrupación de la que hablamos es 'La bien pagá', con autoría de Fran Rodríguez. Esta comparsa ha actuado en el COAC de Málaga, y tiene por delante varios concursos más como son el Carnaval de Martos, donde se han clasificado a la final del día 11, y el de Torredonjimeno, cuya final es el día 17. Con un tipo inspirado almas errantes que cantan coplas solo por el hecho de hacer carnaval y no por ganar dinero ni fama, llegaron a las tablas de la Escuela Superior de Arte Dramático cantando sobre como debería ser para ellos el himno de España («yo quiero un himno que cante un pueblo al pedir derechos») y sobre el decreciente interés mediático de la guerra en Ucrania.

Conversamos con Fran sobre la agrupación:

¿Qué os ha llevado a diseñar esta idea de 'La bien pagá', os habéis basado en algún concepto?

La inspiración viene por la copla de Miguel de Molina, donde habla del dinero y amor, enfocándonos en el amor que sentimos por el Carnaval y como este está pensado para vivirse y disfrutarse, y no para obtener beneficio económico o hacer de esto una mera competición. Considero que lo que hace grande al carnavalero es no perder ese espíritu callejero, y lo hemos intentado reflejar de tal manera, como un comparsista que va regalando sus letras por toda Andalucía ''por amor al arte'' y no por querer ganar un premio.

¿Cuál es tu impresión tras vuestra actuación en el COAC de Málaga? ¿Qué os ha inspirado para el tipo?

La impresión ha sido muy buena, siendo esta mi quinta comparsa y la que mejor crítica ha recibido, tanto en su estreno el día 27 como posteriormente el 29 en Málaga. Ha sido una pena no poder pasar el corte porque estábamos entre las 8-9 mejores en muchas quinielas y al final no ha sido posible, pero como contamos en nuestras letras, la intención es compartir y ser escuchados y respetados, no ganar. Para el tipo hemos seguido dos vertientes, por un lado una muy carnavalera y comparsista con, entre otras, muchas referencias al dios Momo, pitos de caña y la inclusión de cuatro puestos ambulantes con partituras repletas de música popular andaluza (coplas, tanguillos...), mientras que por otro lado hemos intentado reflejar y homenajear a las grandes cantaoras españolas de copla y su enorme influencia, como Marifé de Triana o Lola Flores, con elementos femeninos como pendientes, la bata de cola con volantes, peinetas... En resumen, nuestro objetivo ha sido romper con los tradicionales esquemas donde el Carnaval ha sido ''para hombres'' con un pequeño guiño a las grandes copleras, mezclado con el orgullo del comparsista por compartir sus letras libremente.

¿De donde viene tu afición por el carnaval?

A pesar de que todos somos de Granada esta pasión me viene de familia, desde pequeño he visto a mi padre escuchar carnaval hasta convertirse en un gran aficionado, por lo que desde la cuna prácticamente he escuchado las coplas de Cádiz volviéndome un enamorado más.

¿Os animareis algún año o habéis pensado ya en apuntaros al COAC de Cádiz, o ir a la ciudad a cantar como agrupación callejera?

Considero que para asistir como concursante al COAC de Cádiz uno debe de estar 100% enfocado en la comparsa, algo que exige ganas, responsabilidad y mucho tiempo, además de aumentar el número de ensayos. e tengo respeto por la tensión que puede acumular, pero si que lo hemos planteado para un futuro no muy lejano, cuando las ocupaciones profesionales no supongan tanto tiempo. Me alegra ver a los compañeros de la comparsa de Granada, con los que he compartido tablas, actuando y representando a Granada en las tablas del Falla, es algo que emociona. En cuanto al carnaval callejero, si que estaremos por Cádiz el 19 y el 20 de febrero, y afortunadamente tenemos muchas actuaciones programadas por diferentes partes de Andalucía y España, por lo que no nos podemos quejar y seguimos motivados por tener la oportunidad de cantarle a tanta gente.