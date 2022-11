Carlos Fernández: "'Sueña Granada' canta a la ciudad en tiempo de vals"

Con motivo del Centenario del poeta granadino Manuel Benítez Carrasco se están organizando diversos actos en la ciudad, en uno de ellos, un concierto con recitadores, música clásica, flamenca, etc, se estrenará Sueño Granada. Carlos A. Fernández es el compositor. Sobre un texto del albaicinero Manuel Benítez Carrasco, este músico ha creado una obra que es realmente toda una cantata, con participación de cuerda, piano, guitarra española, solistas, coro…

El próximo jueves 1 de diciembre será exactamente el centenario del nacimiento de este gran sonetista granadino y el estreno llegará con el domingo 11 de diciembre, a partir de las 19:00 horas en el Teatro Isabel la Católica. Con motivo de este acto, nos acercamos a la figura de Carlos A. Fernández. Él, como tantas personas, es un apasionado de la música, aunque no viva estrictamente de la misma: es un capitán del MADOC pero criado en el seno de una familia que cultivó la música desde siempre (y sabemos que la saga de músicos y artistas continúa).

Músico y militar

Gaditano de nacimiento (Algeciras), se declara gratamente acogido en la ciudad en que vive, Granada. “Me siento afortunado por poder compaginar mi profesión de militar en el MADOC con mi pasión en la ciudad que me acogió desde pequeño y considero mía”, nos dice. Muestra de ello es otra serie de composiciones que creo el año pasado. “Son una pequeña trilogía dedicada a Ángel Barrios, un excelente músico y compositor, y al igual que me ha pasado con Benítez Carrasco, investigar en su vida y su obra me ha servido, no sólo para crear piezas musicales, sino también aprender de la riqueza cultural que tiene Granada y de sus grandes personajes”, comenta Fernández.

Sobre la obra en cuestión, el compositor señala: “Se estrena una pieza ligera, basada en el poema de Granada del poeta Manuel Benítez Carrasco, que se titula Sueño Granada. Es una pieza que se estructura en 4 partes, de las cuales se repiten 2 de ellas, y permite la improvisación flamenca tanto al inicio como en la mitad de la obra. Está escrita para soprano, tenor y barítono solistas, guitarra flamenca, piano, cuarteto de cuerda y coro a 4 voces. La principal característica es la parte que canta a Granada, en tiempo de vals, donde trata de evocar a las vistas de la Alhambra desde el Albaicín”.

La obra de Benítez Carrasco, es muy amplia, pero a él, nos comenta, le parecía que Sueño Granada tenía algo especial y sobre todo pensando en el centenario y un concierto tan sentido como el del próximo 11 de diciembre. “Indagando sobre este poeta, me encontré con el poema de Granada, el cual describe la ciudad en un modo original desde el Albaicín, La Alhambra y Sierra Nevada. Me pareció el texto ideal para conmemorar el centenario de este excelso poeta granadino”, señala el compositor.

En ese sentido, le preguntamos qué le ha supuesto conocer más de cerca la figura de Benítez Carrasco, a lo que nos responde: "Descubrir aún más la variedad cultural de Granada. Me ha sorprendido enormemente la gran cantidad de publicaciones y poemas que escribió, y la cantidad de obras musicales que se han basado en sus poemas. Pero lo más sorprendente es comprobar que a pesar de la época, pudo vivir de su obra, y dedicarse a ella plenamente. La obra de Benítez Carrasco me parece muy rica, variada y fácilmente asumible para los aficionados a leer”

Las obras de Benítez Carrasco, al menos las más conocidas, Juerga en el cielo, La Barca, Placeta del Salvador, El perro cojo… se leen con agilidad, pero respecto a musicarla nos genera reservas. En ese sentido le preguntamos al compositor por si el proceso de describir o hacer música a partir de la obra es tan fácil cómo leerlo- “No, al menos en el poema que he elegido. Utiliza versos muy largos de rima irregular, altamente descriptivos, pero difíciles de musicar, por eso me he permitido alguna licencia creativa al suprimir mínimas partes del mismo.

El concierto homenaje Benítez Carrasco del domingo 11 de diciembre esta obra verá la luz, será el momento de conocerla en su plenitud, con solistas, cuerda, guitarra, coro y todo un elenco, y en fechas tan especiales como las que rodean la figura de este poeta, que vino a nacer justo en un año tan referente para Granada como fue el querido 1922. Para no perderselo.