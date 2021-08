"Este verano he elegido algunas actuaciones que me parecían bomboncitos, como el Tendencias de Salobreña"

La musa del pop rock nacional recala en el Auditorio de Salobreña dentro del Festival Tendencias para presentar ‘Un Hombre Rubio’ (2018), su último trabajo que ha marcado un antes y un después en la carrera musical de Christina Rosenvinge. No hay un palo artístico que se le resista a la madrileña, que tras un pequeño descanso, presentó su primer libro Debut, con en el que cruza las referencias literarias, musicales y artísticas que más le han influido. Recientemente se ha metido en la piel de Karen Blixen, una de las escritoras más influyentes del siglo 20 en la película dirigida por María Pérez, ha compuesto una canción para la alabada serie de esta temporada, Maricón Perdido, de Bob Pop, y se encuentra trabajando en el que será su próximo disco.

Christina Rosenvinge recala este viernes a las 22 horas en el Auditorio de Salobreña dentro del Festival Tendencias.

-¿Cómo está?

Pues muy bien. Estoy ahora mismo en les Coves de Sant Josep, en un festival muy bonito que se llama Singin’ in the Cave, que se hace dentro de una cueva, el escenario es una barca, el público también va en barca y se canta sin amplificación aprovechando la reverberación de la propia cueva.

¿Puede ser el sitio más extraño en el que haya actuado?

Desde luego es de los sitios más increíbles en los que he actuado, sí.

Ha estado apartada durante un tiempo de los escenarios como todo el mundo por la pandemia. Ahora regresa. ¿Cómo ha sido?

Cuando comenzó confinamiento yo estaba en un final de gira, entonces este verano he escogido algunas actuaciones que me parecían bomboncitos, como el Festival Tendencias de Salobreña o el Singin’ in the Cave, o una cosita que hice en la playa en Málaga. Pero no estoy en gira, realmente estoy haciendo solo cosas muy especiales. Y estoy trabajando en el próximo disco.

¿Cómo vivió ese fin de gira, que se vio un poco interrumpido?

En los primeros momentos, por el impacto, solo pensaba en las personas queridas y conocidas, en que todo el mundo estuviera bien. en cuidar a las personas mayores. Una vez que pasó el confinamiento y ya vino todo el momento de crisis, fue cuando me cayó todo un poco encima. Durante unos meses no hice demasiado, pero ahora he retomado el disco y estoy componiendo y esperando para grabar.

¿De ese nuevo disco que está componiendo, nos puede adelantar algo o de momento es secreto?

No, todavía no, todavía no. Lo que sí quiero decir es que en primavera se estrenó la película Karen, de María Pérez, en el que hago el papel protagonista que la escritora Karen Blixen. Y también he hecho la música, por lo que en primavera estuve muy ocupada con esta película, con varios estivales y con muchos encuentros, promociones y presentaciones en cines.

¿Cómo surgió la idea de volver a hacer cine?

Es algo que me cayó encima, es decir, después de un concierto en la sala Joy Eslava de Madrid, apareció María Pérez, la directora de la película, me dijo que me quería proponer, y a la semana estaba enmarcada en un nuevo proyecto.

¿Siente algún paralelismo con la protagonista de la película o son dos personas totalmente diferentes?

Creo que todos podemos encontrar paralelismos con la historia de Karen Blixen, porque tiene una moraleja muy hermosa, que es que de los grandes fracasos de vida, puede nacer tu verdadero destino. Si ella no hubiera fracasado como granjera en África, no se habría convertido en una de las escritoras más importantes del siglo 20.

¿Cree que son compatibles la música y el cine?

Precisamente porque pienso que son dos carreras demasiado importantes y absorbentes para combinarlas, es por lo que yo opté por la música en su momento. Aunque es cierto que siempre se me quedó la espinita de hacer más cine, y también me gusta mucho trabajar para otros. No solo hablo de cine, el último encargo que tuve fue el componer una canción para cerrar la serie de Bob Pop, Maricón Perdido. Escribí una canción que condensaba un poco la experiencia del chico adolescente.

¿Cómo surge precisamente esa colaboración?

Bob y yo nos conocemos, y simplemente me lo encargó. Me dijo que toda la serie tenía canciones muy emblemáticas de los 80 y de los 90, y quería que yo le escribiera la única canción moderna que iba a estar en la serie. Además con ella se cierra la temporada en una secuencia muy concreta llena de dramatismo pero también de esperanza. Ha sido algo muy bonito porque era escribir una canción sobre imágenes.

Desde luego meterme en la piel del protagonista, un chico gay de 13 años para contar como se encuentra ha sido muy bonito.

Cambiando un poco de tercio, lleva más de 30 años dedicándose a la música, ¿cómo ve actualmente el panorama musical?

Creo que el panorama musical siempre se alimenta de nuevas generaciones que rompen con la estética anterior y que hacen planteamientos nuevos o de revival de otras épocas, y luego pasado cierto tiempo, esas nuevas generaciones se incorporan a los clásicos. Lo que convierte el mundo de la música en algo tan inestable son los infinitos cambios de formato en el negocio. El desarrollo artístico es una cosa y otra el negocio, y este último sufre unos cambios tan radicales que acaba afectando también a cómo se hace la música.

Nos decía que sigue inmersa en la producción de su nuevo disco, compone, actúa, ha publicado un libro, entre otras muchísimas facetas. ¿De dónde saca el tiempo y las ganas?

Para mí la ilusión sigue intacta, nunca he sentido que estuviera de vuelta o que ella lo hubiera hecho todo, todo lo contrario. Tengo la sensación de que me quedan muchas cosas por hacer. También es cierto que como no he tenido una carrera tan intensa como otra gente, porque he tenido mis momentos para cuidas a mis hijos. De todas formas, si estoy grabando un disco no puedo ir de gira, por ejemplo, y por eso nunca me canso, salir de casa para tocar es algo extraordinario. No lo he hecho tanto como para cansarme.

¿Cómo ha sido el compatibilizar la casa con los hijos y el mundo de la música?

Pues es muy complicado, pero igual que para todas las mujeres que trabajan fuera de cada es complicado llevarlo todo hacia adelante.

Y si nos centramos en el Tendencias de Salobreña, ¿cómo surge la idea de elegir este festival y no otro?

Me apetecía mucho tocar en Granada porque no he tocado mucho últimamente, así que era una asignatura que tenía pendiente y en cuanto me lo ofrecieron dije que sí. Además, es un festival muy cuidado, con una selección que está fuera de las tendencias. Se centran en la calidad y por eso me apetecía estar ahí.

¿Qué podrán disfrutar los espectadores que vayan al concierto?

Llevaremos un concierto con banda completa. No será un acústico, va toda la banda para hacer un repaso del último disco, con temas clásicos pero también tocaré por segunda vez en directo, el tema de Ese chico, la canción que escribí para la serie de Bob Pop.