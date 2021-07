"Ahora es más importante que nunca la música"

Pese a estar cerca de cumplir los ochenta años, y con más de 60 como profesional a sus espaldas, Dionisio Jesús Valdés Rodríguez, más conocido como Chucho Valdés, tiene y siente la vitalidad de un joven treintañero que se encuentra "supermotivado" para terminar este jueves en la Plaza de Toros de Motril, dentro de las actuaciones programadas de Motril en Vivo, una gira veraniega que le ha llevado por distintos puntos de España y Francia, y comenzar ya a pensar en sus actuaciones en Estados Unidos y en otros puntos de Europa para final de año.

Un Chucho Valdés que no es la primera vez que visita la Costa Tropical granadina y la cual dice que conoce y, que incluso ha pasado algunas vacaciones en la zona.

Un pianista, compositor y arreglista cubano que tiene actualmente el privilegio y el reconocimiento de ser considerado como una de las figuras mundialmente más influyente del jazz afrocubano moderno, ganador de seis premios Grammy y cuatro premios Grammy Latino.

Chucho Valdés, estará mañana jueves a las 22:00 horas en la plaza de Toros de Motril dentro del ciclo musical Motril en Vivo.

-No para usted, antes de nada ¿cómo se encuentra ?

Me encuentro muy bien, súper bien, tengo muy buena salud gracias a Dios. Joven, estimulado, motivado... y con muchas ganas de tener contacto con el público.

-¿Cuál es el secreto para seguir encima del escenario después de tantos años?

Es una sola palabra: amor. Amor a la música, al ser humano y el deseo siempre de hacerlo algo mejor.

-¿Y el de seguir viviendo la música sobre los escenarios?

Me quedan muchas cosas por hacer aún, pero sobre todo las ganas de seguir aprendiendo, porque el arte no tiene fin, se va desarrollando día a día. Hay seguir aprendiendo, tomando lecciones, leyendo, y sobre todo componiendo, además de aplicando fórmulas nuevas, eso es interminable no tiene fin.

-Estamos hablando de toda una vida vinculada a la música.

Si toda mi vida. Empecé a los tres años a tocar el piano viendo a mi padre, y así hasta el día de hoy y espero que para siempre. Afortunadamente, siempre haciendo lo que me gusta, que es la música.

-¿Pesa mucho el apellido Valdés?

Realmente, nunca sentí el peso del apellido, más bien el compromiso de mantener el legado de mi papá, incluso estando él en vida, yo quería que estuviera orgulloso de mi y de hacer las cosas de la mejor manera posible.

-¿Por qué eligió el piano y no otro instrumento?

Desde pequeño veía a mi padre tocar piano. Tal vez la motivación que tuve desde que llegué al mundo era la de tocar ese instrumento. Uno siempre trata de seguir a los padres si le gusta lo que hacen. Tal vez si él hubiera tocado otros instumento estaríamos hablando de otra cosa.

-Y usted, ¿ha intentado inculcarle a sus hijos la pasión por la música?

No… A mi me nació porque me gustaba lo que mi padre hacía, y mis hijos han seguido todos por voluntad propia la carrera de la música, por cierto que lo están haciendo muy bien, y además ahora forman el grupo Valdés Brothers.

-Siempre ayuda eso de tener un referente, y más si es familiar...

Por su puesto que si. Tener un referente en la familia siempre te impulsa y si encima tienes en casa el que puede ser tu propio maestro, es una tremenda ventaja.

-Después de la situación que se vive y se ha vivido a nivel mundial con el coronavirus, ¿no tiene miedo?

Uno siempre tiene miedo a lo desconocido. Ahora se va sabiendo más de este virus, hay que psicológicamente ser inteligentes. Llevar las normas a rajatabla para protegerse y seguir hacia adelante, porque no podemos quedarnos parados en el mismo lugar.

-Tal vez ahora, la música es más importante que nunca, para darle ánimos a la gente.

Si… Yo creo que ahora es más importante que nunca, para animar a todo el mundo y más después del mucho tiempo que hemos estado sin poder hacerla y sobre todo para recuperar la confianza que hemos perdido por la pandemia y de esa manera volver a nuestra vida normal. Al final es una lección la que nos ha dado el coronavirus.

-Esta no es la primera actuación que hace en la Costa de Tropical ya estuvo en Almuñécar en 2006, ¿ha tenido oportunidad de conocerla y de visitarla?

Vivo muy cerquita de la Costa Tropical, en Málaga, eso me ha hecho conocer algo de ella y es realmente bella y hermosa, he estado no solo actuando e incluso de vacaciones.

-Centrándonos en la actuación de mañana en Motril en Vivo. ¿Qué va a poder oir el público en el concierto?

Van a oir una selección de lo mejor del repertorio, con canciones nuevas que he compuesto inclusive durante la propia pandemia, en la que tuve la oportunidad de escribir mucha música. Van a escuchar mucho ritmo cubano, tropical. Y la gente tendrá que bailar obligatoriamente en sus asientos ya que la música no los vas a dejar tranquilos.

Alegria, sabor cubano, fiesta y olvidarnos un poco de todo lo que está pasando y volver otra vez a lo que hemos vivido antes.

-Cierra usted su gira aquí en Motril

Si, cierro aquí en Motril una gira que ha sido muy hermosa, y en la que he visto la necesidad que tenemos de recuperar la alegría que siempre nos ha caracterizado.

-Y a partir de ahora, ¿qué?

No paro. Ya tengo programado lo que resta de año, en octubre hago gira por Estados Unidos, en noviembre empiezo la obra nueva que escribí, La Creación en Miami, y después vengo a Europa y hago varios conciertos en Francia, Barcelona y así y después diciembre vuelvo con el Cuarteto. Así que ya tengo el año programado por completo y Dios quiera que todo se mantenga. Pero sobre todo que vaya bajando esta pandemia para que volvamos a ser como hemos sido.

-¿Los entendidos dicen que lo mejor de usted es la improvisación y el momento de verlo en directo, a qué se debe esto?

La improvisación, porque siempre tiene sorpresas, o sea que aún a veces si tocamos un mismo tema 100 veces, siempre se van a ser diferentes. Y eso es importante para el público. No es lo mismo escuchar un disco que ver a los músicos en directo y vivir la emoción que se da. En directo la música gana mucho más que escucharla en casa y en soledad.

-¿Está teniendo su música una mejor acogida que en otra otra época? ¿O como todo va y viene y ahora está más normalizado?

Igualito exactamente igual, yo diría que siempre fue increíble, aunque ahora se vive de una forma diferente por la necesidad y el tiempo que hemos estado sin escuchar música en directo.

-Pues me gustaría terminar como he empezado. ¿Hasta cuándo tendremos Chucho Valdés en un escenario?

Hasta que Dios quiera, que el señor de los cielos, diga hasta cuándo. Hasta ahí vamos a estar.