Cocco Lexa: "Yo me dediqué a hacer música y eligieron los oyentes"

Cocco Lexa es uno de los artistas granadinos más escuchados en las plataformas: lleva tan sólo tres años en la música de forma profesional pero algunas de sus canciones acumulan más de 15 millones de reproducciones. Está ultimando los detalles de su próximo single, Diabla, que se estrenará el 24 de diciembre y en el que "por fin" vuelve a cantar "después de un año muy de rapear, de hacer música oscura y de la calle", y ya tiene el título para su próximo disco: El Sur está caliente, que verá la luz en abril de 2023. El éxito reciente de su paso de este fin de semana por la Industrial Copera cierra los directos de un 2022 intenso, lleno de cambios. El 8 de octubre de 2021 ofrecía allí su "primer concierto grande". Afincado ahora en Madrid, la vida de este músico de 25 años ha experimentado un giro radical en el corto espacio de tiempo que media entre esas dos citas. Un cambio que alimenta la fantasía de todos los jóvenes que anhelan vivir de su sueño.

Orígenes

"Empecé a hacer música cuando mi padre ponía las canciones en la radio en el coche y yo jugaba a hacer mis melodías. También me ponía delante de la tele en Nochevieja y Nochebuena y cantaba mis cosas. Después, con 11 o 12 años, en un viaje descubrí el rap en el MP3 de mi prima y me llamó mucho la atención porque iba con mi personalidad, con mi rebeldía. Empecé a escuchar ese tipo de música hasta que un día dije: ¿por qué no puedo hacerlo yo?", cuenta Cocco Lexa sobre los orígenes de una pasión que le llevó a componer temas hace ya más de diez años.

Desde que comenzó a crear sus canciones hasta que vio claro que podría ser su carrera pasaron unos años difíciles. "Es un mundo muy competitivo y yo estaba en el barrio. Jamás me imaginaba que podría vivir de esto y bien. Aunque mis padres me hayan dado de todo, me veía como muchos de mis amigos, condenado a trabajos de precarios, como repartidor de kebab, camarero de catering... Pero pasaron una serie de cosas en mi vida que me hicieron replantearme mi camino y dos meses después de subir mi primera canción a internet, Ma Barriera, ya tenía un millón de reproducciones. Y a día de hoy puede tener más de quince millones, una locura. Ahí empezó mi carrera".

Crecimiento "orgánico"

"Eso me dio lección: si hacía las cosas bien, mi vida podía ir bien". Resume el músico sobre los inicios en una profesión en la que "no todo es un camino de rosas" pero en la que ha tenido la suerte de crecer de forma natural. "Todo el crecimiento de Cocco Lexa fue muy orgánico. Yo me dediqué a hacer música y eligieron los oyentes. Ellos han permitido que esas canciones hayan llegado donde han llegado sin tener que abrirme paso ni tener que competir con nadie. Gracias a Dios no he tenido que pisotear a nadie porque a mi público le ha gustado mi música".

Aún así es consciente de que lo difícil no es llegar, es mantenerse. "Lo más complicado es cuando ya estás en tu posición aguantar la presión, no bajar el nivel y mantener un grado de resiliencia óptimo para no comerte la cabeza. Tener salud mental es fundamental para poder seguir desarrollándote como artista y seguir mejorando".

Por eso, aunque su crecimiento haya sido "muy orgánico", no ha estado exento de esfuerzo. "En mi música lo hago yo todo: las letras y las composiciones, pero también he diseñado los vídeos y las portadas de mis trabajos. En los festivales lógicamente no, pero en Granada -que es mi casa y estoy como pez en el agua- también he sido el promotor del concierto. De hecho ahora mismo estoy sin mánager. Yo llevo el control de mi carrera de principio a fin". Ese, precisamente, ha sido uno de esos grandes cambios de 2022.

Productores internacionales

Una autogestión que no ha sido obstáculo para que colabore con alguno de los grandes del circuito. Por ejemplo, en La vibra contó con Came Beats, productor de Mike Towers o Farruko. "Sí, he colaborado con muchos productores internacionales y muy potentes. Con él tengo mucha relación y nos vemos de vez en cuando. Cuando entras, el mundo de la música es bastante pequeño y al final trabajamos todos con todos". A pesar de eso, él éxito no ha sido nunca el objetivo. "Yo cuando hago mis canciones me alejo de la idea de que vayan a llegar a ningún sitio porque eso se convierte en una ansiedad y una búsqueda. No busco, yo encuentro".

Ha jugado a su favor el boom de la música urbana, que está "integrándose mucho en el pop". "Me sorprende, porque cuando tenía 13 o 14 años era de los raros. Antes las culturas urbanas eran una forma de contracultura a la sociedad del momento. Siempre han existido los heavys, los emos, los raperos, los canis... Ahora hay una gran influencia del hip hop en la moda, en las películas, en todo... Y está guapo".

Aunque hace un tiempo definía su estilo que fusión que mezcla desde ritmos caribeños hasta toques electrónicos como flow latino-mediterráneo, pero ahora prefiere no ponerse etiquetas: "En 2022 me he centrado en crear un esqueleto sólido de música de la calle porque son mis raíces, pero lo que soy es músico. Me gusta transmitir experiencias mediante las melodías y mediante las letras. Soy un cantautor, aunque no es un eslogan tan rápido como flow latino-mediterráneo".