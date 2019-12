El Coro del Colegio de Abogados estrena la monumental ‘Carmina Burana’

Las voces del Coro del Colegio de Abogados de Granada entonaron con éxito la monumental obra: Carmina Burana de Carl Off, en un concierto celebrado en el auditorio Manuel de Falla y patrocinado por la clínica dental Corral&Vargas, que consiguió un lleno absoluto y rompió todas las expectativas.

El público pudo disfrutar de un programa que arrancó y finalizó con O Fortuna –la pieza más popular de los llamados cantos de Beuern– y donde no faltaron los caprichos de la fortuna (Fortuna Imperatrix Mundi), la belleza de la naturaleza en flor (Primo Vere), el surgimiento del primer amor (Uf Dem Anger), la diversión terrenal y los impulsos más depravados (In Taberna), el dilema entre el amor puro y el placer carnal (Cour D’Amours) y la veneración del cuerpo femenino (Blanziflor et Helena) fueron el telón de fondo de los 24 poemas que integran la colección.

La agrupación musical dirigida el pasado jueves 28 por Rafael de Torres Carpio -y acompañado por la Joven Orquesta Ciudad de la Alhambra, la Joven Orquesta del Valle de los Pedroches, el Aula de Percusión de la profesora Neus Fontestad y el Coro Universitario de la Facultad de Ciencias de la Educación, con intervenciones solistas de la soprano Marta Estal Vera, el barítono David Francisco Gascón Gallego y el tenor José Antonio Peñas Cruz- ha dedicado cerca de un año a la preparación de este montaje. El concierto, también, contó con las explicaciones del monje goliardo, Emilio Castilla, del Grupo de Teatro, que subía al escenario en contadas ocasiones para comentar con el público la temática de las piezas.