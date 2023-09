La Costa de Granada se convierte en el escenario de 'Rivals', la nueva serie de Disney con actores internacionales

La Costa de Granada sigue enamorando a directores y productoras audiovisuales que ven entre sus paisaje y rincones los escenarios perfectos para recrear un sinfín de historias. El litoral granadino está de moda y son cada vez más las historias de amor, intriga o aventura que esconden sus calles. Si hace no mucho tiempo Castell de Ferro y Gualchos se convertían en unos protagonista más de 'Cerrar los ojos', la última película de Víctor Erice; o el Puerto de Motril y el Puerto de Marina del Este en el punto de encuentro de la 'jet set' marbellí con 'Los Farad', la próxima serie de Prime Video; ahora le ha llegado el turno a la Casa de los Bates.

Este hotel boutique del siglo XIX, catalogada como Patrimonio Civil de la Ciudad de Motril y anclada en el corazón de la Costa Tropical, entre Motril y Salobreña, ha guardado durante los últimos días uno de los secretos mejores guardados. Muchos son los vecinos de la provincia que han elegido este emplazamiento de ensueño para celebrar sus bodas, comuniones o fiestas, sin embargo, en los últimos días, sus moradores han sido un grupo de actores y actrices internacionales que se encuentran rodando 'Rivals', la adaptación de Disney a una de las novelas de la escritora británica Jilly Cooper.

'Rivals' es el segundo libro de 'Rutshire Chronicles', que sigue a la élite adinerada de la Gran Bretaña de los años 80 y que cuenta en su elenco con David Tennant (Doctor Who, Good Omens), Aidan Turner (El hobbit, Cazadores de sombras: Ciudad de hueso), Alex Hassell (The Boys, La tragedia de Macbeth o Noche de Paz), Nafessa Williams (Black Lightning, Black and Blue), Victoria Smurfit (El monje, Un niño grande, La playa) o Luke Pasqualino (Snatch, Snowpiercer), entre otros muchos.

La serie consta de ocho episodios y versa sobre el despiadado mundo de la televisión independiente y la gran rivalidad entre Rupert Campbell-Black y Tony Baddingham. Aunque de momento se conoce poco más allá de que está previsto que se estrene a comienzos de 2024, hace unos meses Disney reveló que la serie reuniría "la diversión, drama, exceso y la más descarada toma de poder de la élite adinerada de los años 80 en Inglaterra", la productora y los actores han estado en diferentes localizaciones grabando varias escenas, de hecho hace pocas semanas se dejaron ver por el centro de Málaga, y su incursión en la Costa Tropical ha pasado completamente desapercibida al encontrarse la Casa de los Bates en un lugar tranquilo y alejado del núcleo de población. No obstante, no han sido pocos los vecinos del litoral que en los últimos días se percataron que unos letreros en inglés indicaban en las inmediaciones el camino hasta esta casa rural que, durante varios días se ha convertido en uno de los escenarios de esta nueva serie.

"Ha sido un despliegue impresionante, más de 100 personas han estado trabajando incansablemente. Han sido días muy intensos ya que hemos vivido algo nuevo, sin duda una experiencia fantástica, sobre todo por ver como trabajan de forma coordinada y sin descanso. Además, el rodaje ha tenido una transcendencia económica para la comarca porque han estado hospedados en hoteles de la zona, han comido y vivido durante unos días aquí", explica a Granada Hoy Julio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Motril y uno de los propietarios de la Casa de los Bates.

Al hilo, señala que han mostrado "un gran respeto por nuestra finca y hemos terminados encantados con la experiencia, además han sido todos muy cordiales y cercanos". Por otro lado, indica que durante unos días los idiomas se han entremezclado por las paredes del palacete de estilo italiano y por sus amplios jardines y huertas de árboles tropicales, ya que al reparto, en su mayoría de Reino Unido, se han unido figurantes de la zona.

"Es la primera vez que acogemos una producción de estas características y hemos cumplido con todos los requisitos, estamos muy contentos. Aunque es bastante conocido, los Bates es como nuestro pequeño secreto en el corazón de la Costa Tropical y ahora personas de multitud de partes del mundo podrán conocerlo gracias a esta serie, al igual que podrán situar a Motril o la Costa Tropical cuando busquen sus localizaciones. Hay que tener muy en cuenta a esta industria porque tanto la Costa como la provincia de Granada son el lugar perfecto para encontrar el emplazamiento adecuado para cada producción", concluye.

Según anunciaron en su momento desde la plataforma de streaming en Reino Unido, el director principal es Elliot Hegarty (Ted Lasso, Trying) y Eliza Mellor (El pueblo de los malditos, Detrás de sus ojos) como productora.