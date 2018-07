La Costa se llena de Jazz con Cécile McLorin Salvant

El Festival Jazz en la Costa, que alcanza este año su trigésimo primera edición, comienza hoy en Almuñécar con uno de sus platos fuertes al recibir a la cantante Cécile McLorin Salvant, que se subirá esta noche al escenario del parque del Majuelo para sorprender al público con una mezcla de jazz y blues. Esta artista políglota, que lo mismo arranca cantando en inglés, que se pasa al francés o al castellano, además de componer temas propios, se atreve con canciones más clásicas del repertorio jazzístico.

Céline McLorin Salvant atesora en su carrera grandes reconocimientos con el de Mejor Cantante de Jazz para la revista Down Beat y dos prestigiosos Grammys al Mejor Albúm de Jazz Vocal en 2016 por For One to Love, y en 2018 por Dreams & Daggers, convirtiéndose así en la primera artista jazzística en conseguir en los sesenta y cuatro años de historia de los Premios Grammy estas distinciones.

Esta artista de padre haitiano y madre francesa, nacida en Miami e influenciada por la música de Sarah Vaughan, Bessie Smith o Billie Holiday, se traslada en 2007 a Aix-en-Provence (Francia) para estudiar Derecho y Voz Clásica y Barroca en el Conservatorio Darius Milhaud. Posteriormente se introducirá en el mundo del jazz de la mano de Jean-François Bonnet y monta una banda. En 2009, tras varios conciertos en París, graba su primer trabajo y un año después gana el Premio Internacional de Jazz Vocal Thelonious Monk. Con Dreams & Daggers, su cuarto disco, la joven norteamericana con casi 30 años se posiciona para convertirse en una de las grandes estrellas de la música jazz.

Frente a la suavidad del jazz vocal que promocionan algunas multinacionales, Cécile McLorin Salvant es una cantante de jazz completa con un repertorio musical repleto de composiciones propias y versiones sorprendentes arropada sobre el escenario por un trío musical, dirigido por el pianista Aaron Dieh, que hacen que sus actuaciones brillen con luz propia.

Por su parte, este miércoles será el turno para Mike Stern, con un sonido inspirado en el bebop y el blues con una intensidad rockera. El músico, ha editado diecisiete grabaciones como líder, tras abandonar en 1985 a Miles Davis para lanzar su carrera en solitario, que le ha valido para obtener seis nominaciones a los Grammys. Con Trip su último disco, vuelve a los escenarios tras recuperarse de un accidente que sufrió en 2016 y que le afectó a los dos brazos.

Además, le acompañará sobre el escenario el trompetista y compositor Randy Brecker, que lleva en primera línea más de cuatro décadas, prueba de ello es que los sonidos de la trompeta y el fiscorno de Brecker han aparecido en álbumes de grandes artistas como James Taylor, Springsteen, Frank Sinatra, Steely Dan, Jaco Pastorius o Frank Zappa.

Considerado como uno de los más grandes baterías del mundo y dotado de una impresionante técnica, limpieza, solidez y especial capacidad de improvisación, Dennis Chambers ha grabado y actuado con John Scofield, Steely Dan o Carlos Santana, entre otros muchos, ya que es muy demandado para grabaciones y giras.

Tom Kennedy es un reputado maestro, tanto del bajo acústico como del eléctrico, y un consumado músico de giras y estudio, que además de liderar sus proyectos propios. Cuatro grandes músicos, amigos y compañeros de banda, con un espectacular sonido que actuaran sobre el escenario de Jazz en la Costa el próximo miércoles.