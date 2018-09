Crystal Fighters y Mando Diao encabezan la VII edición del Granada Sound

Las bandas internacionales Mando Diao y Crystal Fighters encabezan el cartel del séptimo Granada Sound, que se celebrará a partir del viernes y que contará además con Dorian, La Casa Azul, Sidecars, Carlos Sadness, Niños Mutantes, Full, Neuman y Sexy Zebras, entre los artistas más destacados.

Esta cita musical, convertida en una de las más esperadas del año, reunirá a una gran selección de grupos y se abrirá a nuevos estilos de la mano de Juanito Makandé, El Kanka, Rayden, Tu Otra Bonita y Nancys Rubias. Estarán también Viva Suecia, Sexy Zebras y a Rufus T., Ángel Stanich, Elefantes, Corizonas, Rusos Blancos, All La Glory, The Grooves, Nixon, Colectivo Da Silva, The Vibrowaves, L'Emperador, Durga y Embusteros.

En esta edición crecerá además el cuarto espacio musical dedicado a la electrónica con la incorporación de We are England, Don Flúor, Sendas Espirales, The Mamas & The Rachas, Arturo Mondo, ManPop, La Rubia Pincha, Groenlandiers, Smile DJ y Serch. Los encargados de ponerse al frente de los platos serán The Zombie Kids, We are not Djs, Me & The reptiles, Julio Ródenas DJ Set, Bitches Deejays, e Innmir.

El evento, que reunirá a miles de personas, cuenta con un amplio horario y su recinto permanecerá abierto desde las 17:15 hasta las 05:00 horas, lo que supone casi de doce horas de música en directo.

Granada Sound apostará asimismo por llenar de música la ciudad durante las dos jornadas del festival a través de la iniciativa Granada, ciudad el Rock junto el Ayuntamiento y con la colaboración de muchos establecimientos y comercios.