Dani Martín 'Sí, sí vuelve' a Granada con su magia

El cantante madrileño trajo a Granada su gira 'Qué caro es el tiempo' con el disco 'No, no vuelve'. El concierto se convirtió en un pequeño homenaje a su anterior banda, El Canto del Loco. Muchas de las canciones que sonaron en la Plaza de Toros pertenecieron a esa época, la cual hizo muy feliz a muchas personas.

Dani Martín volvió a hacer magia en Granada. Esta vez fue la Plaza de Toros que acogió, este sábado a las 21:00 horas, al cantante madrileño para poder disfrutar de su música y su gira actual. El casi lleno absoluto se hizo notar en los momentos más emotivos de la noche, el público al son de Dani.

En su nuevo disco, 'No, no vuelve' vuelven los temas que se aferran a los buenos y malos recuerdos, al amor y a su ausencia, temas que solo Dani escribe y canta tan bien como para emocionar a cualquier persona, incluso a los que no son sus fieles. Con este Dani Martín ha vuelto a serlo más que nunca y ha recuperado una de sus mejores versiones, las emociones a flor de piel.

Granada ofrece este otoño más de un centenar de conciertos y más de 250 horas de música en directo entre festivales, actuaciones de gran formato y la programación estable de las salas, una cifra con la que busca mantenerse como referente nacional.

Precisamente, la Plaza de Toros será en septiembre y octubre protagonista indiscutible de la programación de grandes eventos en la ciudad al convertirse en el escenario como ha ocurrido este sábado con el concierto de Dani Martín.

También acogerá la actuación del rapero Ayax -17 de septiembre-, la doble cita de Joan Manuel Serrat los días 22 y 23 de septiembre, Niña Pastori el 30 de septiembre y Manolo García el 1 de octubre.

A este programa se suman el Campeonato de España de Freestyle de motocross el 8 de octubre y la realización por primera vez en Granada de un Oktoberfest los días 20, 21 y 22 de octubre.

Antes de la pandemia, la ciudad ocupaba el puesto número 15 de la clasificación española de facturación en eventos musicales en vivo, con 5,5 millones de euros, unas cifras muy considerables por el tamaño de la ciudad que superarán los 6 millones, según las actuales previsiones.

El alcalde, Paco cuenca, explicaba hace unos días que "tenemos una de las mejores ofertas musicales en todos los ámbitos y estilos de este país, algo que ya se ha convertido en seña de identidad de Granada", quien considera que esta rica oferta musical de la ciudad, a través de las salas de conciertos, de festivales como el Zaidín Rock que se celebra estos días o el Granada Sound que lo hará la próxima semana.