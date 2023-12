Diana Krall y Simple Minds llegarán al Generalife en julio como los primeros confirmados del ciclo 1001 Músicas-Caixabank

Ya se conocen los primeros nombres de la lista de artistas que actuarán en el Teatro del Generalife en la cuarta edición del festival 1001 Músicas-CaixaBank, que progresivamente se va consolidando como uno de los ciclos culturales más importantes del país y que para 2024 presentará interesantes novedades. Una de ellas es que, en total, serán diez conciertos los que tengan lugar bajo la organización de este ciclo con un avance en el mes de julio de dos de ellos como otra novedad. En concreto, serán la excepcional pianista y cantante de jazz Diana Krall (23 de julio) y la emblemática banda británica de pop rock Simple Minds (26 de julio). Las entradas se pondrán a la venta ((será esta misma semana pero está pendiente de definir el día))

Estas y otras novedades han sido anunciadas este miércoles en una rueda de prensa celebrada en el Palacio Carlos V de la Alhambra en la que han estado presentes Rodrigo Ruiz-Giménez, director general de la Alhambra y Generalife; Fernando Egea, delegado de Cultura; Javier Rivas Molina, director del Área de Negocio de CaixaBank Granada Capital Norte; y Pepe Rodríguez, director de Proexa, empresa promotora del ciclo.

Crecimiento

Así como el año pasado el ciclo tuvo un adelanto en el mes de junio gracias a la colaboración del Festival de Música y Danza de Granada, lo que permitió ofrecer un concierto de Bob Dylan en el Generalife, este año 1001 Músicas-Caixabank adelanta estos dos nuevos conciertos al termino de la programación de este a finales de julio. “Siempre hemos defendido que 1001 Músicas solo podía crecer a lo ancho, y este es el primer avance que hacemos en ese sentido. Ampliando fechas podemos llegar a más artistas internacionales. Ligando esto a periodos no habituales de programación en Granada conseguimos más visitantes, más pernoctaciones y más difusión del ciclo y la ciudad. Por esto no puedo más que estar agradecido al apoyo y nuevo empuje del Patronato de la Alhambra, para que esta programación crezca y vaya consiguiendo nuevos hitos", comentó Pepe Rodríguez.

Próximamente se conocerá el resto de la ambiciosa programación del 1001 Músicas-CaixaBank para el próximo año que, tal y como adelanta los organizadores, "será de un alto nivel y en el que aumentará el números de artistas internacionales que estarán presentes en el escenario del Teatro del Generalife". El objetivo es, además del enriquecimiento cultural que ello supone, generar pernoctaciones en Granada alrededor del ciclo, de tal manera que también se convierta en un polo de atracción turístico y generador de riqueza para la capital y la provincia.

Además del citado Bob Dylan, por el Teatro del Generalife han pasado en estos tres años Elvis Costello, Ara Malikian, Luz Casal, Andrés Calamaro, 091, Pablo López, Suede, Raphael, Pablo Alborán, Texas, Mon Laferte, Juan Perro, Los Planetas, The Waterboys, Vanesa Martín, Crystal Fighters, Love of Lesbian, Lori Meyers, Loquillo y Rozalén. Esta calidad ha elevado el nombre del festival a las más altas cotas de su segmento en España, alcanzando un gran prestigio ayudado, sin duda, por el escenario donde se celebra: la Alhambra.

En la edición de 2023 del 1001 Músicas-CaixaBank se vendieron el 90 por ciento de las entradas, acudieron espectadores de 35 países y se generó un gran impacto económico para la ciudad, con un importante retorno de imagen y marca de Granada.

Esta consolidación del 1001 Músicas-CaixaBank como uno de los festivales más importantes de los que se celebran en España se refleja, por ejemplo, en las seis nominaciones que ha recibido para los Iberian Festival Awards 2024. Estos premios reconocen a los mejores festivales de la Península Ibérica y el próximo año celebrarán su octava edición, precisamente, en Granada. El ciclo granadino está nominado en las categorías Best Small Festival, Best Touristic Promotion, Best Live Performance (Internacional)-Bob Dylan, Best Festival Photo, Best Video Coverage y Best Venue.

Diana Krall

Con el jazz por bandera, la pianista y cantante Diana Krall regresa a España en 2024 para seguir deleitando a sus seguidores de esa calidad innata que posee que le ha hecho acreedora de un puesto en el top mundial de su género. Ha sido galardonada con numerosos premios, entre ellos dos Grammy, y ha vendido más de 15 millones de discos en todo el mundo, siendo reconocida como una de las grandes estrellas de la escena internacional del jazz, con numerosas colaboraciones estelares con artistas de la talla de Miles Davis o Paul McCartney. Como datos curioso, Diana Krall está casada con Elvis Costello, quien ha tenido la oportunidad de participar este año en el ciclo 1001 Músicas-CaixaBank.

Simple Minds

Los grandes éxitos de Simple Minds sonarán en la Alhambra el viernes 26 de julio, con ese magnífico directo que les caracteriza. Formada en Glasgow en 1977, fue en los años 80 cuando esta banda británica se convirtió en una de las más exitosas e influyentes de Gran Bretaña y, por ende, del panorama internacional. A lo largo de su trayectoria ha vendido más de 60 millones de discos, con números uno tanto en sencillos como en álbumes. Durante los últimos diez años, ha reavivado la magia que los convirtió en una fuerza artística vital en sus inicios, encontrando referencias de artistas más jóvenes y tocando ante decenas de miles de personas cada año por todo el mundo, siendo constantemente aclamada como una de las mejores formaciones en vivo de su generación.

Simple Minds está formada en la actualidad por Jim Kerr (voz), Charlie Burchill (guitarra y teclados), Gordy Goudie (guitarra acústica), Ged Grimes (bajo), Cherisse Osei (batería) and Sarah Brown (voz). Su gira mundial comenzará el próximo 27 de enero en Nueva Zelanda y terminará el 30 de julio en Oporto. Durante los seis meses de conciertos, visitarán Australia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Francia Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Italia, Estados Unidos, Croacia, España y, finalmente, Portugal.

Colaboradores

El ciclo cuenta con el respaldo de CaixaBank, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través del Patronato de la Alhambra y el Generalife; la Diputación Provincial de Granada, a través de Sabor Granada, el Ayuntamiento de Granada, Ticketmaster y Cervezas Alhambra.